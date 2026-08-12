Με τα βλέμματα όλων στραμμένα στον νυχτερινό ουρανό εν όψει της επικείμενης ηλιακής έκλειψης, ένα μυστήριο θέαμα στα Χανιά της Κρήτης πυροδότησε έντονες συζητήσεις περί ανεξήγητων φαινομένων.

Βίντεο που αναρτήθηκαν το βράδυ της Τρίτης (12/8/26) καταγράφουν μια απόκοσμη λάμψη να διασχίζει τον ορίζοντα. Το αντικείμενο παρέμεινε ορατό για αρκετή ώρα προτού εξαφανιστεί απότομα στο σκοτάδι, αφήνοντας τους αυτόπτες μάρτυρες και τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να αναρωτιούνται αν επρόκειτο για κάποιο γήινο αεροσκάφος, φυσικό φαινόμενο ή… UFO.

Η SpaceX και ο πύραυλος Falcon 9

Το παράξενο οπτικό φαινόμενο που παρατηρήθηκε στον ελληνικό ουρανό, από την Αττική έως την Κρήτη, οφείλεται στην αεροδιαστημική δραστηριότητα της SpaceX. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για την αποστολή Starlink 10-19, κατά την οποία ένας πύραυλος Falcon 9 εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ μεταφέροντας 29 δορυφόρους.

Περίπου μιάμιση με δύο ώρες μετά την εκτόξευση (μεταξύ 20:45 και 21:00), ο πύραυλος διέσχισε την τροχιά του πάνω από τη λεκάνη της Μεσογείου. Παρότι στο έδαφος επικρατούσε σκοτάδι, τα καυσαέρια και οι υδρατμοί των κινητήρων σε μεγάλο υψόμετρο φωτίστηκαν απευθείας από το ηλιακό φως. Το φαινόμενο αυτό δημιούργησε ένα εντυπωσιακό «σύννεφο μέδουσας» που αποτυπώθηκε από δεκάδες παρατηρητές.

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί το φαινόμενο το twilight effect

Το μυστήριο πίσω από το εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό, έλυσε ο πρώην διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρής Κολυδάς.

Σε σχετική του ανάρτηση στο πλατφόρμα X, ο κ. Κολυδάς διευκρίνισε ότι το φαινόμενο οφείλεται στην αλληλεπίδραση των αερίων και των υπολειμμάτων από προωθητικούς πυραύλους σε εξαιρετικά μεγάλα ύψη.

Η ιδιαιτερότητα της λάμψης του νέφους έγκειται στη διαφορά φωτισμού μεταξύ εδάφους και ατμόσφαιρας. Ενώ για τους παρατηρητές στη Γη η νύχτα έχει ήδη πέσει, σε υψόμετρο εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος συνεχίζει να αντανακλά τις ακτίνες του Ηλίου, καθώς βρίσκεται ακόμα έξω από τη σκιά του πλανήτη μας.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ UFO ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οι εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμη και σενάρια περί UFO, έχουν μια πολύ πιο γήινη – αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή – εξήγηση.

Πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυραύλων σε πολύ μεγάλα ύψη, όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυραύλων Falcon 9 της SpaceX.

Σε αυτά τα ύψη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Έτσι, όταν απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών από το ανώτερο στάδιο ενός πυραύλου, δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους μέσα στην πυκνότερη κατώτερη ατμόσφαιρα. Διαστέλλονται πολύ γρήγορα και μπορούν να καταλάβουν μια τεράστια περιοχή.

Εάν παράλληλα το ανώτερο στάδιο περιστρέφεται ή αλλάζει προσανατολισμό, η εκροή των αερίων αποκτά χαρακτηριστική γεωμετρία. Καθώς το νέφος συνεχίζει να διαστέλλεται, μπορεί από το έδαφος να εμφανιστεί ως ένας σχεδόν τέλειος σπειροειδής ή κυκλικός σχηματισμός.

Γιατί όμως λάμπει;

Εδώ βρίσκεται ίσως το ομορφότερο μέρος του φαινομένου. Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος εκατοντάδων χιλιομέτρων το νέφος μπορεί ακόμη να φωτίζεται από τον Ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της Γης.

Το φως διαχέεται και ανακλάται στα σωματίδια και στα αέρια του νέφους, κάνοντάς το να ξεχωρίζει έντονα πάνω στον σκοτεινό ουρανό. Πρόκειται για το λεγόμενο twilight effect, ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια ή μετά από εκτοξεύσεις πυραύλων. Γι’ αυτό και οι σχηματισμοί μπορεί να φαίνονται λευκοί, γαλαζωποί ή ελαφρά χρωματισμένοι και να έχουν τεράστιες φαινομενικές διαστάσεις.

Από «UFO» σε ένα όμορφο μάθημα Φυσικής

Επομένως, ένας τέτοιος φωτεινός σχηματισμός δεν αποτελεί από μόνος του ένδειξη κάποιου άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου. Αντίθετα, είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα του πώς συνδυάζονται η πυραυλική τεχνολογία, η φυσική της ανώτερης ατμόσφαιρας, η κίνηση των αερίων σε πολύ χαμηλές πυκνότητες και ο φωτισμός από τον Ήλιο.

Και υπάρχει μια ωραία αντίφαση: εμείς βρισκόμαστε ήδη μέσα στη νύχτα, αλλά εκατοντάδες χιλιόμετρα ψηλότερα ο Ήλιος εξακολουθεί να φωτίζει τα ίχνη που άφησε πίσω του ένας πύραυλος. Έτσι δημιουργούνται αυτές οι παράξενες φωτεινές σπείρες που, για λίγα λεπτά, μπορούν πραγματικά να κάνουν τον ουρανό να μοιάζει… εξωγήινος».

Πηγή: zarpanews