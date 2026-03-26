Σε μια απρόσμενη τροπή που θυμίζει γεωπολιτικό θρίλερ, το USS Gerald Ford αναμένεται να αποπλεύσει την Πέμπτη 26/3, στις 10:00, από τον ναύσταθμο της Σούδας.

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό για παραμονή στην Κρήτη προκειμένου να αποκατασταθούν σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά, η αμερικανική ηγεσία αποφάσισε την εσπευσμένη αναχώρηση, μεταφέροντας τις επισκευές και την έρευνα στην Κροατία, όπως δημοσίευσε ο agonaskritis.gr

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο, που συμμετείχε ενεργά σε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, είχε καταπλεύσει στη Σούδα τη Δευτέρα 23/3.

Οι ζημιές στους χώρους των πλυντηρίων χαρακτηρίζονται σοβαρές και απαιτούσαν παραμονή για αποκατάσταση, αλλά η διαδικασία φαίνεται να διακόπτεται απότομα, εγείροντας ερωτήματα για την επιχειρησιακή κατάσταση του πλοίου με πλήρωμα 8.000 ναυτικών.

Στο πλαίσιο έρευνας, στελέχη της αμερικανικής ATF επιθεώρησαν το αεροπλανοφόρο, υποδηλώνοντας ότι η πυρκαγιά δεν θεωρείται τυχαίο περιστατικό αλλά ενδεχομένως αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

Εάν επιβεβαιωθεί, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για τις δυνάμεις των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η πίεση από μαζικές αντιαμερικανικές και αντιπολεμικές διαδηλώσεις στα Χανιά φαίνεται ότι συνέβαλε επίσης στην εσπευσμένη αναχώρηση.

Νέες κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες για την Παρασκευή 27/3 σε όλη την Κρήτη, ενώ παγκρήτια διαμαρτυρία στις βάσεις θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28/3 στις 15:00.

Το USS Gerald Ford αναμένεται να κατευθυνθεί προς το Σπλιτ της Κροατίας, όπου θα ολοκληρωθούν τόσο οι επισκευές όσο και η έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, μακριά από το φορτισμένο κλίμα της Κρήτης.

Η πρόωρη αναχώρηση αναδεικνύει τη σημασία της βάσης της Σούδας για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και υπογραμμίζει την ευαισθησία των ΗΠΑ απέναντι στις τοπικές αντιδράσεις και την ασφάλεια των στρατηγικών τους μέσων.

Παράλληλα, επαναφέρει τη συζήτηση για τον ρόλο των ξένων βάσεων στην Ελλάδα και την ανάγκη για διαφανή ενημέρωση σε περιπτώσεις υψηλής στρατηγικής σημασίας.