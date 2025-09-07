«Βαφτίσια» είχαμε στις μετεωρολογικές υπηρεσίες της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, όπου οι τρεις Υπηρεσίες επέλεξαν κοινό όνομα για κάθε μία κακοκαιρία που θα συμβεί την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2025 ως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η πρακτική της ονοματοδοσίας των κακοκαιριών είναι μία σύγχρονη τάση που βοηθά στην καλύτερη επικοινωνία και ευαισθητοποίηση του κοινού. Από τo 2021, η ΕΜΥ σε συνεργασία με τις Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες της Κύπρου και του Ισραήλ, συγκρότησε την Ομάδα Ανατολικής Μεσογείου.

Σκοπός είναι η ονοματοδοσία των μετεωρολογικών συστημάτων που προβλέπεται να προκαλέσουν πολύ ισχυρά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια της ψυχρής και της θερμής περιόδου κάθε έτους.

Για την περίοδο Οκτωβρίου 2025-Σεπτεμβρίου 2026, η λίστα με τα ονόματα που επιλέχθηκαν και θα χρησιμοποιούνται με αλφαβητική σειρά, αντανακλώντας το γλωσσικό ιδίωμα των χωρών τους με λατινικούς χαρακτήρες.

Τα ονόματα στις κακοκαιρίες:

Adel,

Byron,

Cornaro,

David,

Elina,

Fivos,

Gaya,

Heron,

Ionia,

Jonathan,

Kassandra,

Leonidas,

Maya,

Nestor,

Olimpia,

Paz,

Riginos,

Sivan,

Talos,

Urania,

Vardi,

Xenophon,

Yuval,

Zorbas

Την «ονοματοδοσία» έκανε γνωστή ο Θοδωρής Κολυδάς.