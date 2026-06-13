Επί δύο και πλέον χρόνια βάφτιζε τα παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα ως συμπληρώματα διατροφής, ο βραβευμένος (και κατηγορούμενος πλέον), γνωστός φαρμακοποιός του Χαλανδρίου με τις αρχές να ανακαλύπτουν ότι είχε αποστείλει χιλιάδες πακέτα κυρίως στο εξωτερικό .

Πως βάφτιζε τα παράνομα σκευάσματα και τι οδηγίες έδινε

Η Ζούγκλα αποκαλύπτει τα «κόλπα» και τις οδηγίες που εντόπισαν οι αρχές στο υπόγειο του φαρμακείου όπου υπήρχε ακόμα και πίνακας ανακοινώσεων προς τους υπαλλήλους.

Οι οδηγίες ανέφεραν:

– «Σε προϊόντα που άλλο γράφει η ετικέτα και άλλο η συνταγή (απαγορευμένα ) δεν θα περιλαμβάνεται συνταγή στο πακέτο

-Δεν βάζουμε συνταγή στο πακέτο

-Η Τestosterone γράφεται Face cream στο label»

Επιβλαβή σκευάσματα για την υγεία των χρηστών

Στο υπόγειο του φαρμακείου στο Χαλάνδρι εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων τιμολόγια, εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός ακόμα και αναβολικές ουσίες ενώ αποκαλυπτική είναι η κατάθεση υπαλλήλου του ΕΟΦ για τα όσα διαπίστωσε:

«Υπήρχαν δωμάτια με εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων .Υπήρχε χώρος και εξοπλισμός για την παραγωγή καψουλών (καψουλιέρα, ζυγοί, κάδος ανάμειξης, κλειστικά μπουκαλιών) εξοπλισμός για pellets και κρέμες.

Οι χώροι ήταν ακατάστατοι ενώ υπήρχε επιπλέον ξεχωριστός χώρος, όπου όπως μας δήλωσε ο φαρμακοποιός χρησιμοποιείται για την παραγωγή στείρων προϊόντων, πλην όμως όπως διαπιστώθηκε δεν ήταν κατάλληλος συνεπώς τα παραγόμενα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή .

Επίσης βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών όπως τεστοστερόνη.

Κατά τον έλεγχο οι εργαζόμενοι του φαρμακείου εντοπίστηκαν να εργάζονται στους χώρους του εργαστηρίου, ενώ από τον όγκο και την ποσότητα των πρώτων υλών, αποκλείεται η περίπτωση αποκλειστικής χρήσης αυτών για παραγωγή γαληνικών φαρμάκων.»

Αδειοδότηση από τον ΕΟΦ δεν υπήρχε αλλά παρόλα αυτά η εταιρεία έστελνε πακέτα με σκευάσματα σε Φινλανδία ,Ισπανία ,Ελβετία ακόμα και στην Αγγλία.

Ο γνωστός φαρμακοποιός που θεωρείται από τις αρχές ως το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος θα απολογηθεί αύριο ενώ κατηγορούμενοι βρέθηκαν και όσοι εργάζονταν στο εργαστήριο του υπογείου.

Διεθνή «καριέρα» για το κύκλωμα

Η δράση του κυκλώματος που δημιούργησε ο φαρμακοποιός, ξεκίνησε το 2024 με πελατολόγιο σε 90 χώρες ανά τον κόσμο, πραγματοποιώντας πάνω από 15.000 παραδόσεις.

Για τη διαδικασία της παραγωγής συνεργάζονταν περίπου 10 άτομα, ανάμεσα στα οποία υπήρχε και επιστημονικό προσωπικό (ειδικότερα βιολόγοι). Η διοχέτευση των σκευασμάτων στην αγορά γινόταν είτε απευθείας από το φαρμακείο του 51χρονου, είτε σε επίπεδο χονδρικής μέσω μιας εταιρείας που δεν διέθετε τη σχετική άδεια εμπορίας.

Η προώθηση των προϊόντων γινόταν ψηφιακά μέσω διαφόρων ιστοσελίδων. Για να μην κινούν υποψίες, οι αποστολές βαφτίζονταν «συμπληρώματα διατροφής» ή προϊόντα ευεξίας και παραδίδονταν είτε χέρι με χέρι, είτε ταχυδρομικώς.

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά τις εφόδους της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτι, στο φαρμακείο και στην εταιρεία συμπληρωμάτων υγείας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Περισσότερα από 40.800 τεμάχια ουσιών ντόπινγκ και φαρμακευτικών σκευασμάτων

13 κιλά πρώτης ύλης

47.320 ευρώ σε μετρητά

Μεγάλος όγκος υλικών συσκευασίας, καθώς και έτοιμα προς αποστολή δέματα

Κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικός υπολογιστής και χειρόγραφες σημειώσεις.

Η συνολική αξία των πραγμάτων που κατασχέθηκαν αγγίζει τις 600.000 ευρώ.