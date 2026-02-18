Απίστευτη απόπειρα εξαπάτησης 85χρονης στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου δράστης, παριστάνοντας ότι είναι από τον ΔΕΔΔΗΕ, της τηλεφώνησε και την έπεισε ότι λόγω της διαρροής ρεύματος υπήρχε κίνδυνος έκρηξης στο διαμέρισμά της και θα έπρεπε να μαζέψει όλα της τα κοσμήματα και να βγει έξω να τους τα δώσει.

Της ζήτησαν να μαζέψει όλα τα χρυσαφικά της και να τους τα δώσει

Ειδικότερα, άγνωστος που τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη γυναίκα, την έπεισε ότι λόγω της διαρροής ρεύματος υπήρχε κίνδυνος έκρηξης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του cretalive. Ως υπάλληλος της ΔΕΔΔΗΕ της ζήτησε να μαζέψει όσα χρυσαφικά είχε στο σπίτι σε μια λεκάνη, να τα καλύψει με αλουμινόχαρτο και να βγει εκτάκτως έξω και να τους τα παραδώσει πριν γίνει η έκρηξη. Ανήσυχη η ηλικιωμένη έκανε αυτό που της υπέδειξαν οι … ειδικοί και βγήκε έξω, κρατώντας ανοικτό το κινητό της τηλέφωνο.

Πώς γείτονας που τους πήρε χαμπάρι έσωσε τη γιαγιά – Τους πήρε στο κυνήγι

Γείτονας που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο μπαλκόνι, άκουσε την ηλικιωμένη να μιλάει δυνατά στο τηλέφωνο και να ενημερώνει τους δράστες για το που ακριβώς βρισκόταν, προκειμένου να τους παραδώσει τη σακούλα με τα κοσμήματα. Εκείνος αμέσως αντιλήφθηκε τι ακριβώς συνέβαινε, κινητοποιήθηκε και τους πήρε στο κυνήγι.

Η παρέμβαση και τα αντανακλαστικά που επέδειξε ο γείτονας, γλίτωσαν την ηλικιωμένη από τα χειρότερα. Ο ίδιος φέρεται να βοήθησε και τους Αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου, δίνοντας τα στοιχεία του αυτοκινήτου στο οποίο επιβιβάστηκαν οι δράστες της απόπειρας απάτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην πορεία της έρευνας οι αστυνομικοί της Ασφάλειας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον έναν εκ των δραστών, 44 ετών.

