Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου βρέθηκε μια ύποπτη βαλίτσα, με έντονη δυσοσμία, στην οδό Ευελπίδων 7 στην Κυψέλη

Σύμφωνα με πληροφορίες, την βαλίτσα εντόπισε αρχικά ένας άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτήριο και εντός της υπάρχουν μέλη από ανθρώπινο σώμα.

Κινητοποίηση υπήρξε και από τους περίοικους της περιοχής, λόγω της έντονης οσμής.

Πιθανότατα πρόκειται για άνδρα, του οποίου η σορός βρίσκεται σε πολύ προχωρημένη σήψη.

Την διερεύνηση του θέματος ανέλαβε το Τμήμα Ανθρωποκτονιών, που διεξάγει έρευνες για να ρίξει φως στην υπόθεση.

Στο εγκαταλελειμμένο κτίριο έχουν μεταβεί στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν τη βαλίτσα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς περιέχει και αν πρόκειται για ανθρώπινη σορό ή τμήματα αυτής.