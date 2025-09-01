Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, εμφανίζονται τουρίστες να προσπαθούν να κρατηθούν για να μην πέσουν, την ώρα που ο δυνατός αέρας από το αεροσκάφος παρασέρνει στο πέρασμά του τα πάντα.

Μάλιστα διακρίνεται ένας τουρίστας να τρέχει μέσα στο νερό, προκειμένου να μαζέψει τη βαλίτσα του που είχε καταλήξει στη θάλασσα.

Οι τουρίστες είδαν τις αποσκευές τους να εκτοξεύονται στη θάλασσα, από την ισχύ των τουρμπίνων αεροπλάνου της Ryanair που ετοιμαζόταν να απογειωθεί.

Δείτε το βίντεο:

Οι συγκεκριμένες σκηνές επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι στη Σκιάθο, καθώς τουρίστες συνεχίζουν να συρρέουν στην παραλία δίπλα στο αεροδρόμιο για να ζήσουν από πολύ κοντά την εμπειρία της απογείωσης και της προσγείωσης αεροσκαφών.

Σημειώνεται ότι στη Σκιάθο τα αεροπλάνα περνούν ελάχιστα μέτρα πάνω από παραλίες, όπως τα «Ξυστά» στον Άγιο Στέφανο, λίγο πριν προσγειωθούν στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».

Η ξεχωριστή αυτή εμπειρία προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος κόσμου, την ίδια στιγμή όμως εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια όσων επιλέγουν να βρεθούν σε τόσο μικρή απόσταση από τις μηχανές των αεροσκαφών.