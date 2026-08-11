Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη, σχετικά το περιστατικό σύγκρουσης σκαφών στους Αντίπαξους.

Δήλωση Γιώργου Βάλλη για το σοβαρό ναυτικό ατύχημα στους Παξούς

Το σοβαρό περιστατικό σύγκρουσης σκαφών στους Παξούς προκαλεί έντονη ανησυχία και αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανάγκη για απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Σε μια περίοδο όπου η θαλάσσια κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για απροσεξία, αμέλεια ή λανθασμένους χειρισμούς. Πίσω από κάθε σκάφος υπάρχουν ανθρώπινες ζωές και η προστασία τους πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Ζητώ την πλήρη και άμεση διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια και να αποδοθούν, όπου απαιτείται, οι ευθύνες.

Η θάλασσα απαιτεί γνώση, υπευθυνότητα και απόλυτο σεβασμό. Ένα λάθος στη θάλασσα μπορεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να μετατραπεί σε τραγωδία.