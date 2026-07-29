Τη συμπαράστασή του στους δοκιμαζόμενους κατοίκους και επισκέπτες της Πάρου, καθώς και στα πληρώματα των σκαφών που βρέθηκαν στο νησί, εκφράζει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης.

Στη δήλωσή του αναφέρει τα εξής:

«Η χθεσινή εφιαλτική νύχτα στην Πάρο μας γέμισε όλους με βαθιά ανησυχία. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στο νησί και επεκτάθηκε ραγδαία λόγω των ισχυρών ανέμων έθεσε σε άμεσο κίνδυνο οικισμούς, ανθρώπινες περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον των Κυκλάδων.

Ως Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάρου που δοκιμάστηκαν, καθώς και στα πληρώματα των σκαφών που βρέθηκαν στην περιοχή και παρέμειναν σε πλήρη ετοιμότητα για να συνδράμουν εφόσον χρειαστεί.

Πολλοί συνάδελφοι, ναυτικοί και εθελοντές έδωσαν τη δική τους μάχη δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις για να αντιμετωπιστούν οι αναζωπυρώσεις και να προστατευθούν οι παράκτιες περιοχές. Η χθεσινή φωτιά στην Πάρο αποδεικνύει για ακόμα μία φορά πόσο ευάλωτα είναι τα νησιά μας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα και πόσο απαραίτητος είναι ο διαρκής συντονισμός επίγειων, εναέριων και θαλάσσιων δυνάμεων.

Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει τελείως και οφείλουμε όλοι να παραμένουμε σε απόλυτη εγρήγορση».

Ακολουθούν βίντεο και φωτογραφίες από τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάρο:







