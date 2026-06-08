Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Cpt. Γεώργιος Βάλλης έκανε δήλωση σχετικά με το περιστατικό πυρκαγιάς στη θαλαμηγό «Amethyst» στην Αμφιλοχία.

Ειδικότερα, ο κ. Γιώργος Βάλλης ανέφερε πως «οι εικόνες από τη φωτιά που ξέσπασε στη θαλαμηγό “Amethyst” στη μαρίνα της Αμφιλοχίας προκαλούν έντονο προβληματισμό και αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά τη σημασία της άμεσης επέμβασης των Αρχών και της αυστηρής τήρησης των κανόνων ασφαλείας στα σκάφη αναψυχής. Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και το προσωπικό του ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν, αποτρέποντας τα χειρότερα. Προτεραιότητα όλων μας είναι η ασφάλεια των πληρωμάτων, των επιβατών και των λιμενικών εγκαταστάσεων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον 28χρονο τραυματία και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για τα ακριβή αίτια του περιστατικού».

Δείτε βίντεο από το περιστατικό: