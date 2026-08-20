Με δήλωσή του ο Γιώργος Βάλλης επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη τήρησης των ορίων ταχύτητας στα λιμάνια, καθώς και τη θέσπιση νέων μέτρων ασφαλείας στις ακτογραμμές.

Η δήλωση του Γιώργου Βάλλη

«Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οφείλω να τοποθετηθώ δημόσια για ένα ζήτημα που αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την εικόνα του θαλάσσιου τουρισμού μας διεθνώς.

Η μη πιστή εφαρμογή των προβλεπόμενων ορίων ταχύτητας από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα κατά την είσοδο και έξοδο των πλοίων από λιμάνια και μαρίνες, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους και προκαλεί δυσμενή σχόλια για τη χώρα μας.

Παράλληλα, ως Ένωση, επισημαίνουμε για ακόμα μία φορά την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου. Έχουμε καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις και επιστολές, ζητώντας την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου στα πρότυπα άλλων προηγμένων ναυτιλιακά χωρών της Μεσογείου, όπως η Νότια Γαλλία, για τον καθορισμό σαφών αποστάσεων και ορίων ταχύτητας από τις ακτογραμμές.

Η απουσία αυστηρότερων ρυθμίσεων και η πλημμελής τήρηση των υφιστάμενων κανόνων έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχημάτων, την ταλαιπωρία επιβατών και λουόμενων, αλλά και τη δυσφήμιση της ναυτικής μας παράδοσης.

Οι επισημάνσεις μας εδώ και χρόνια επιβεβαιώνονται δυστυχώς από την ίδια την πραγματικότητα. Καλούμε την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα».