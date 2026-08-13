Με δήλωσή του ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης, συγχαίρει το Λιμεναρχείο Πόρου για την έγκαιρη έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας στο στενό μεταξύ Πόρου και Γαλατά.

Ακολουθεί η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη:

«Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Λιμεναρχείο Πόρου και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για την έγκαιρη έκδοση ναυτιλιακών οδηγιών, καθώς και τα μέτρα πρόληψης και ασφάλειας στο στενό μεταξύ Πόρου και Γαλατά.

Η πρόληψη στη θάλασσα σώζει ζωές. Ως Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, καλώ όλους τους κυβερνήτες να επιδεικνύουν απόλυτη υπευθυνότητα και να τηρούν πιστά τις οδηγίες των Λιμενικών Αρχών, ιδιαίτερα για τη μειωμένη ταχύτητα στο στενό Πόρου – Γαλατά, στους διαύλους και στις εισόδους των λιμανιών.

Η μειωμένη ταχύτητα περιορίζει τον κίνδυνο επικίνδυνων ελιγμών και συγκρούσεων και συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και των λουόμενων.

Παράλληλα, η συνεχής ακρόαση των VHF και η άμεση ανταπόκριση στις οδηγίες των Λιμενικών Αρχών είναι απαραίτητες πρακτικές για κάθε υπεύθυνο κυβερνήτη.

Η ασφάλεια στη θάλασσα είναι ευθύνη όλων μας. Η πρόληψη πρέπει να προηγείται του κινδύνου».