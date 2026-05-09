Εκατοντάδες πολίτες είχε εξαπατήσει η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και ληστείες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.

Η σπείρα, που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στις 6 Μαΐου, είχε εμπλακεί σε τουλάχιστον 117 περιπτώσεις εξαπάτησης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ.

Στους διαλόγους, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Ζούγκλα», αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο οι απατεώνες προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματα να αφήσουν, έξω από το σπίτι τους, ό,τι πολύτιμα αντικείμενα είχαν, προκειμένου να μην πάθουν… ηλεκτροπληξία.

Ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε από μέλος της οργάνωσης με θύμα:

Παθούσα : Ναι;

Δράστης : Καλησπέρα.

Παθούσα : Γεια σας.

Δράστης : Η κυριά Ελένη;

Παθούσα : Ναι.

Δράστης : Νομικός Ιωάννης ονομάζομαι, τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ, έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος;

Παθούσα : Τι αν έχω;

Δράστης : Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος;

Παθούσα : Όχι, δεν έχουμε διαρροή.

Δράστης : Να σας ενημερώσω, κυρία μου. Είχαν γίνει κάποιες ανασκαφές εδάφους και κάποιος τεχνικός είχε κόψει το καλώδιο της γείωσης. Με ακούτε;

Παθούσα : Δεν ξέρω.

Δράστης : Εσείς μενετέ στην οδό, σωστά;

Παθούσα : Ναι.

Δράστης : Μπορείτε να πάτε λίγο τώρα στο πίνακα να δείτε ότι αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι.

Παθούσα : Να πάω στον πίνακα να δω αν αναβοσβήνει.

Δράστης : Το κόκκινο φωτάκι, σωστά; Ναι… Μέσα στο σπίτι σας.

Παθούσα : Περιμένετε.

Δράστης : Αναβοσβήνουν ή είναι σταθερά;

Παθούσα : Σταθερά είναι.

Δράστης : Πολύ ωραία, να σας ενημερώσω, για 15 λεπτά θα γίνει κάποιο blackout, θα σβήσουν τα ρεύματα.

Παθούσα : Ναι.

Δράστης : Με ακούτε; Καθώς μιλάμε θέλω να μου πατέ λίγο στα ματάκια της κουζίνας και να μου τα ανάψετε στο 3.

Παθούσα : Ναι.

Δράστης : Το σταθερό είναι ασύρματο;

Παθούσα: Ναι.

Ο δράστης φαίνεται να επικοινώνησε και δεύτερη φορά με το ίδιο θύμα, το οποίο όμως δεν φάνηκε να πιστεύει τον άνδρα: