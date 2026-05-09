Εκατοντάδες πολίτες είχε εξαπατήσει η εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και ληστείες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
Η σπείρα, που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. στις 6 Μαΐου, είχε εμπλακεί σε τουλάχιστον 117 περιπτώσεις εξαπάτησης, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι δράστες να υπερβαίνει τα 3.400.000 ευρώ.
Στους διαλόγους, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η «Ζούγκλα», αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο οι απατεώνες προσπαθούσαν να πείσουν τα θύματα να αφήσουν, έξω από το σπίτι τους, ό,τι πολύτιμα αντικείμενα είχαν, προκειμένου να μην πάθουν… ηλεκτροπληξία.
Ακολουθεί χαρακτηριστικό απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε από μέλος της οργάνωσης με θύμα:
- Παθούσα: Ναι;
- Δράστης: Καλησπέρα.
- Παθούσα: Γεια σας.
- Δράστης: Η κυριά Ελένη;
- Παθούσα: Ναι.
- Δράστης: Νομικός Ιωάννης ονομάζομαι, τηλεφωνώ από τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ, έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος;
- Παθούσα: Τι αν έχω;
- Δράστης: Έχετε λάβει αλληλογραφία για τη διαρροή ρεύματος;
- Παθούσα: Όχι, δεν έχουμε διαρροή.
- Δράστης: Να σας ενημερώσω, κυρία μου. Είχαν γίνει κάποιες ανασκαφές εδάφους και κάποιος τεχνικός είχε κόψει το καλώδιο της γείωσης. Με ακούτε;
- Παθούσα: Δεν ξέρω.
- Δράστης: Εσείς μενετέ στην οδό, σωστά;
- Παθούσα: Ναι.
- Δράστης: Μπορείτε να πάτε λίγο τώρα στο πίνακα να δείτε ότι αναβοσβήνει το κόκκινο φωτάκι.
- Παθούσα: Να πάω στον πίνακα να δω αν αναβοσβήνει.
- Δράστης: Το κόκκινο φωτάκι, σωστά; Ναι… Μέσα στο σπίτι σας.
- Παθούσα: Περιμένετε.
- Δράστης: Αναβοσβήνουν ή είναι σταθερά;
- Παθούσα: Σταθερά είναι.
- Δράστης: Πολύ ωραία, να σας ενημερώσω, για 15 λεπτά θα γίνει κάποιο blackout, θα σβήσουν τα ρεύματα.
- Παθούσα: Ναι.
- Δράστης: Με ακούτε; Καθώς μιλάμε θέλω να μου πατέ λίγο στα ματάκια της κουζίνας και να μου τα ανάψετε στο 3.
- Παθούσα: Ναι.
- Δράστης: Το σταθερό είναι ασύρματο;
- Παθούσα: Ναι.
Ο δράστης φαίνεται να επικοινώνησε και δεύτερη φορά με το ίδιο θύμα, το οποίο όμως δεν φάνηκε να πιστεύει τον άνδρα:
- Παθούσα: Ναι.
- Δράστης: Έλα, κυριά Ελένη, έπεσε η γραμμούλα, μην το κλείνετε, πάρτε μαζί το κινητό.
- Παθούσα: Ναι, τι θέλετε;
- Δράστης: Έχετε ανάψει τα ματάκια της κουζίνας;
- Παθούσα: Ναι.
- Δράστης: Στο 3.
- Παθούσα: Ναι.
- Δράστης: Μισό λεπτό να το μετρήσουμε. Πολύ ωραία, κλειστείτε τα τώρα.
- Παθούσα: Ναι.
- Δράστης: Τα κλείσατε;
- Παθούσα: Ναι.
- Δράστης: Το κανονικό ρεύμα που πρέπει να είχατε ήταν 25 και εσείς έχετε παραπάνω, 47, καίτε παραπάνω κιλοβατώρες. Με ακούτε;
- Παθούσα: Ναι, σας ακούω.
- Δράστης: Τώρα θέλω, καθώς μιλάμε, να μου πάρετε μια λεκάνη, για να κάνω το blackout, να σβήσουν τα ρεύματα.
- Παθούσα: Ε τέλος πάντων.
- Δράστης: Με ακούτε;
- Παθούσα: Ναι, σας ακούω.
- Δράστης: Πάρτε μια λεκάνη, σας παρακαλώ πολύ.
- Παθούσα: Να την κάνω τι τη λεκάνη;
- Δράστης: Θα σας πω εγώ τι θα κάνουμε, κυριά μου, όπως είπα θα γίνει κάποιο blackout και μπορεί να πάρετε φωτιά, θα σας χτυπήσει ρεύμα, για αυτό βάλτε στη λεκάνη ότι χρυσαφικά και χρήματα έχετε για να μην σας χτυπήσει το ρεύμα.
- Παθούσα: Καλά με δουλεύετε;
- Δράστης: Τι είναι αυτά που λέτε, κυριά μου;
- Παθούσα: Ε γιατί με δουλεύετε.
- Δράστης: Άμα θέλετε καλέστε το 11500 για πληροφορίες.
- Παθούσα: Εντάξει.