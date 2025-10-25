Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Επίθεση με σφυριά μέσα στο κατάστημά του στον Ωρωπό δέχτηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 25 Οκτωβρίου, ένας 30χρονος.

Πέντε άτομα, που φορούσαν κουκούλες και χειρουργικές μάσκες, εισέβαλαν, γύρω στις 15:00, στο κομμωτήριο στην οδό Μαρμαρά και τον χτύπησαν στο κεφάλι, αλλά και σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ένας φίλος του ιδιοκτήτη, που εκείνη την ώρα ήταν έξω από το κατάστημα και μπήκε μέσα για να βοηθήσει, τραυματίστηκε και αυτός ελαφρά. Οι δράστες πριν φύγουν χτύπησαν με τα σφυριά την τζαμαρία και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε ένα αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν.

Ο 30χρονος ιδιοκτήτης του κομμωτηρίου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό Αθηνών για να τον περιθάλψουν οι γιατροί και όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, θα δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς προκειμένου να τους βοηθήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι Αρχές θα αναζητήσουν υλικό από κάμερες γειτονικών σπιτιών και καταστημάτων, που ενδεχομένως θα έχουν καταγράψει τις κινήσεις των κακοποιών.