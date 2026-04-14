Βανδαλισμός και διάρρηξη πραγματοιήθηκε στο 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας.

Άγνωστα άτομα, σε χρόνο που δεν έχει προσδιοριστεί, παραβίασαν την πόρτα του σχολείου και μπήκαν στο εσωτερικό του.

Αρχικά διέρρηξαν το Γραφείο του Διευθυντή, αφαιρώντας χρηματικό ποσό. Στη συνέχεια εισέβαλαν και στην Αίθουσα Καθηγητών, απ’ όπου πήραν 6 υπολογιστές.

Όπως έγινε γνωστό, οι δράστες προέβησαν σε χρήση πυροσβεστήρων μέσα στους χώρους του σχολείου, ενώ προκάλεσαν φθορές σε πόρτες και τοίχους.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε στις 13:30.