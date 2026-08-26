Στην πλήρη επιδιόρθωση των συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα για Άτομα με Αναπηρία (SEATRAC) προχώρησε ο Δήμος Νέας Προποντίδας, στη Χαλκιδική, έπειτα από τις σοβαρές φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στις εγκαταστάσεις.

Τα περιστατικά βανδαλισμού καταγράφηκαν σε δύο πολυσύχναστες παραλίες της περιοχής. Σύμφωνα με ενημέρωση της δημοτικής αρχής μέσω των κοινωνικών δικτύων, στα Νέα Μουδανιά οι δράστες κατέστρεψαν το ειδικό κάθισμα του μηχανισμού, ενώ στα Νέα Φλογητά προξένησαν σημαντικές βλάβες στα ηλεκτρονικά συστήματα των υποδομών.

Ο Δήμος ανέλαβε άμεσα την επισκευή τους, στέλνοντας ωστόσο ένα αυστηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, οι ζημιές «αποκαταστάθηκαν από τον Δήμο, αλλά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι το σύστημα αυτό δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα μέσο που δίνει σε ανθρώπους με αναπηρία τη δυνατότητα να χαρούν τη θάλασσα με αξιοπρέπεια, ανεξαρτησία και ισότιμη συμμετοχή».

Η δημοτική αρχή στηλιτεύει επίσης την ανεύθυνη συμπεριφορά ορισμένων λουόμενων, επισημαίνοντας: «Η χρήση του ως παιχνίδι, όπως έχει παρατηρηθεί και πολύ περισσότερο η καταστροφή του, στερεί από έναν συνάνθρωπό μας κάτι που για πολλούς από εμάς θεωρείται αυτονόητο: μια απλή βουτιά στη θάλασσα».

Απευθυνόμενος στην ενσυναίσθηση των πολιτών, ο Δήμος προτρέπει το κοινό να μπει στη θέση των ατόμων που έχουν ανάγκη αυτές τις υποδομές, ζητώντας να «αναλογιστούμε για λίγο πώς θα αισθανόμασταν αν ένα μέλος της οικογένειάς μας περίμενε να χρησιμοποιήσει αυτή την εγκατάσταση και αντί γι’ αυτό έβρισκε κατεστραμμένο τον εξοπλισμό».

Κλείνοντας, οι τοπικές αρχές απευθύνουν έκκληση σε όποιον τυχόν διαθέτει πληροφορίες για τα περιστατικά «να βοηθήσουν, ώστε να προστατευθεί η δημόσια περιουσία και, κυρίως, το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να απολαμβάνει τη θάλασσα χωρίς εμπόδια και χωρίς αποκλεισμούς».