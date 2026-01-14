Στην καταδίκη του βανδαλισμού που σημειώθηκε στα τρακτέρ των «διαφοροποιημένων» αγροτών προχώρησε η Συντονιστική του μπλόκου Νίκαιας. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή κάνει λόγο για «εσκεμμένη ενέργεια με στόχο τη διάλυση του μπλόκου», η οποία ωστόσο θα πέσει στο κενό.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με έξοδα του μπλόκου, ενώ αναφέρει ότι ζήτησαν υλικό από κάμερες της εταιρείας «Αιγαίο» για να διαπιστώσουν την «ταυτότητα» των δραστών.

Η πλήρης ανακοίνωση της Συντονιστικής είναι η εξής:

«Το μπλόκο Νίκαιας καταδικάζει την ενέργεια εναντίον των τρακτέρ των δύο αγροτών, που με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη πήγαν στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Με απόφαση της συντονιστικής και έξοδα του μπλόκου αποκαταστάθηκαν οι ζημιές στα τρακτέρ και να έρθουν να τα πάρουν από το μπλόκο. Είναι μια εσκεμμένη ενέργεια που σκοπό έχει τη διάλυση του μπλόκου Νίκαιας. Δεν θα τα καταφέρουν! Ζητήσαμε το υλικό από τις κάμερες από την εταιρεία Αιγαίο. Αναμένουμε…».

Το σαμποτάζ και τα συνθήματα πάνω στα τρακτέρ

Το κλίμα έγινε πολεμικό αργά το βράδυ της Τρίτης στο μπλόκο της Νίκαιας, – όπως γράφει το trikalanews – στο «στρατηγείο» των σκληροπυρηνικών της Θεσσαλίας. Στόχος έγιναν οι αγρότες που επέλεξαν να «σπάσουν» την κοινή γραμμή και να πάνε στην Αθήνα για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι προχώρησαν σε δολιοφθορές στα τρακτέρ των συμμετεχόντων στη σύσκεψη. Σκισμένα λάστιχα και η λέξη «ΠΡΟΔΟΤΕΣ» γραμμένη με σπρέι πάνω στα μηχανήματα, συνθέτουν το σκηνικό της έντασης.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι η Συντονιστική Επιτροπή και οι αγρότες του μπλόκου καταδικάζουν την ενέργεια και θα αποκαταστήσουν τις ζημιές – όπως και έγινε, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως πρόκειται για «προβοκάτσια με στόχο να σπάσει το μπλόκο της Νίκαιας».

Η απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας ήταν ακαριαία και αμείλικτη: «Αποβολή» από το μπλόκο για όσους συμμετείχαν στον «διάλογο-παρωδία», όπως τον χαρακτηρίζουν, θεωρώντας ότι νομιμοποίησαν την κυβερνητική τακτική του «διαίρει και βασίλευε».

Με πληροφορίες από thesspost.gr