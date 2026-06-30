Τίτλοι τέλους έπεσαν στη δικαστική οδύσσεια που είχε συγκλονίσει την επικαιρότητα τον περασμένο Αύγουστο. Ο γνωστός πρώην αστυνομικός και δημοφιλής Tik Toker, Βαγγέλης Μπαταρλής κρίθηκε αθώος από το Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για την πολύκροτη υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος μετρά περισσότερους από μισό εκατομμύριο ακολούθους στα social media, αντιμετώπιζε τις βαριές κατηγορίες της αγοράς, κατοχής και πώλησης 153 γραμμαρίων κοκαΐνης.

Το χρονικό της υπόθεσης και η αποφυλάκιση

Η υπόθεση είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις μετά τη σύλληψη και την αρχική προφυλάκιση του πρώην αστυνομικού, μαζί με έναν φίλο του που φιλοξενούσε στο σπίτι του – στην κατοχή του οποίου είχε εντοπιστεί και κατασχεθεί η εν λόγω ποσότητα ναρκωτικών.

Η γραμμή άμυνας: Από την πρώτη στιγμή, ο Β. Μπαταρλής επέμεινε στην αθωότητά του, τονίζοντας πως δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τα ναρκωτικά του φίλου του.

Από την πρώτη στιγμή, ο Β. Μπαταρλής επέμεινε στην αθωότητά του, τονίζοντας πως δεν είχε την παραμικρή ιδέα για τα ναρκωτικά του φίλου του. Το πρώτο βήμα: Αν και αρχικά προφυλακίστηκε, δύο μήνες αργότερα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών έκανε δεκτή την προσφυγή του, αφήνοντάς τον ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.

Η πρόταση της Εισαγγελέως και η απόφαση

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο γνωστός Tik Toker αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή. Η Εισαγγελέας της έδρας, αξιολογώντας το αποδεικτικό υλικό, πρότεινε την απαλλαγή του, με το Δικαστήριο να εκδίδει τελικά αθωωτική απόφαση για την κατηγορία της διακίνησης.

Ιδιαίτερα συγκινημένος μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο πρώην αστυνομικός εξέφρασε τη βαθιά του ικανοποίηση για τη δικαίωση, ευχαριστώντας τους φίλους του που στάθηκαν στο πλευρό του, καθώς και την έμπειρη νομική του ομάδα.

Η κοινή δήλωση των συνηγόρων υπεράσπισης:

Οι γνωστοί ποινικολόγοι Σάκης Κεχαγιόγλου και Θεόδωρος Καραγιάννης, που εκπροσώπησαν τον Βαγγέλη Μπαταρλή, προχώρησαν στην ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την αθώωση του Βαγγέλη Μπαταρλή. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι δεν είχε απολύτως καμία σχέση με την κατηγορία της διακίνησης κοκαΐνης. Η απόφαση αυτή αποκαθιστά πλήρως την αλήθεια καθώς και την τιμή και υπόληψη του εντολέως μας».