Αρχικά, «έλυσαν» τις διαφορές τους έξω από το Γυμνάσιο της Βάρδας Ηλείας με ένα μαχαίρι. Πριν από λίγες μέρες ήρθε η ώρα, να «κλείσουν» τις διαφορές τους στην αίθουσα δικαστηρίου του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αιγίου. Ήταν 25η Μαρτίου του 2025 όταν ο 18χρονος τότε, Αλβανικής καταγωγής, συναντήθηκε έξω από καφετέρια στα Λεχαινά Ηλείας με έναν ομοεθνή του, 17 ετών. Τα δυο αγόρια είχαν, πιθανότατα, μια οικονομική διαφορά που λίγες ώρες αργότερα, θα έστελνε τον έναν στο χειρουργείο να δίνει «μάχη» για την ζωή του και τον άλλο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Όταν συναντήθηκαν δεν τα βρήκαν και ο 17χρονος γυρνώντας στο σπίτι του μίλησε στην μητέρα και τον αδελφό του για ότι είχε συμβεί. Κανείς εκείνη την ώρα δεν περίμενε ότι θα ακολουθούσε ένα μαχαίρωμα που παρολίγο να κόστιζε μια ανθρώπινη ζωή αλλά και θα έστελνε έναν άνθρωπο στη φυλακή «για ασήμαντη αιτία».

Η μητέρα του 17χρονου, γνωρίζοντας την οικογένεια του 18χρονου, πήγε στο σπίτι του με διάθεση οι γονείς να συμβιβάσουν τα πράγματα και το περιστατικό να λήξει. Δόθηκε ραντεβού την επόμενη μέρα έξω από το Γυμνάσιο Βάρδας Ηλείας και οι δυο οικογένειες άρχισαν να συνομιλούν. Ξαφνικά, ενώ ο 17χρονος άκουγε την άλλη πλευρά, ο 18χρονος τράβηξε ένα μαχαίρι και τον τραυμάτισε στην κοιλιά. Όλους τους «έλουσε κρύος ιδρώτας» ενώ την ίδια ώρα έπεφτε δυνατή βροχή. Ο τραυματίας αιμορραγούσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν διαμπερές τραύμα στο στομάχι και η κατάσταση του ήταν πολύ σοβαρή. Το χειρουργείο ήταν δύσκολο και πολύωρο.

Την ίδια ώρα, τον 18χρονο δράστη συνέλαβαν αστυνομικοί από το τμήμα Βουπρασίας. «Έκανα περιπολία όταν ενημερώθηκα ότι υπήρξε ένα επεισόδιο μεταξύ δυο ατόμων με την χρήση κάποιου αιχμηρού αντικειμένου. Όταν πήγα στο σημείο, βρήκα τον δράστη να περιμένει και έμαθα ότι το θύμα είχε μεταφερθεί αιμόφυρτο στο Κέντρο Υγείας Βάρδας. Έψαξα να βρω το αιχμηρό αντικείμενο που τελέστηκε η πράξη, όμως παρά τις επίμονες προσπάθειες μου και με δεδομένο την βροχόπτωση και την έλλειψη φωτισμού στο σημείο, δεν κατάφερα να το εντοπίσω» λέει αστυνομικός που χειρίστηκε το περιστατικό.

Οι δυο πλευρές περιέγραψαν στις αρχές με διαφορετικό τρόπο το περιστατικό ενώ η οικονομική οφειλή ήταν μόλις…. 35 ευρώ! «Είτε χρωστούσε τα χρήματα το θύμα στον δράστη είτε ο δράστης στο θύμα, γίνεται κατανοητό ότι δύο νέα παιδιά έπαιξαν το μέλλον τους «κορώνα – γράμματα» με άσχημα αποτελέσματα» λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του νεαρού, ποινικολόγος Δημήτρης Μπελδέκος, μιλώντας στο zougla.gr μετά την απόφαση του δικαστηρίου υποστήριξε ότι «η πολύωρη συνεδρίαση το ΜΟΔ Αιγίου έθεσε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις. Προφανώς και η πράξη του εντολέα μου ήταν κατακριτέα, αλλά στέρεη πεποίθηση μας είναι ότι εξαρχής ο νομικός χαρακτηρισμός της απόπειρας ανθρωποκτονίας ήταν υπερβολικός. Το δικαστήριο μετέτρεψε τη κατηγορία, δεχόμενο -εν μέρει- τα νομικά μας επιχειρήματα, ενώ δόθηκε στον κατηγορούμενο αναστολή στην έφεση. Ταυτόχρονα, αναγνωρίστηκαν δύο ελαφρυντικές περιστάσεις καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι η συγκεκριμένη ενέργεια του αποτελούσε τη μοναδική «μελανή σελίδα» στη μέχρι τώρα ζωή του. Θεωρώ βέβαιο ότι ο εντολέας θα φανεί αντάξιος της εμπιστοσύνης που του έδειξαν οι δικαστικές αρχές και θα τηρήσει απαρέγκλιτα τους περιοριστικούς όρους που τέθηκαν».