Ένα περιπολικό σκάφος και τέσσερα οχήματα, παραδόθηκαν χθες Δευτέρα (25/5) στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil.

Συγκεκριμένα, ένα περιπολικό σκάφος τύπου “VIKING”, πλήρως εξοπλισμένο, και τέσσερα οχήματα SUV εντάχθηκαν στο δυναμικό του Λιμεναρχείου Κορίνθου και θα ενισχύσουν άμεσα τις επιχειρησιακές δυνατότητές του.

H συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και των τοπικών αρχών, με στόχο την υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας και υποδομών, με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας: «Ο Όμιλος Motor Oil, διατηρώντας σταθερά τις αξίες και τις αρχές του, λειτουργεί διαχρονικά από την ίδρυσή του, θέτοντας έμπρακτα στο επίκεντρο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ευημερίας και της προόδου των τοπικών κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ