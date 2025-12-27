Στον απεγκλωβισμό και την απομάκρυνση των τεσσάρων άτυχων ορειβατών, που σκοτώθηκαν σε χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα προχώρησαν σήμερα, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η επιχείρηση ανάσυρσης και μεταφοράς των σορών τους ολοκληρώθηκε το απόγευμα. Λίγο αργότερα, δόθηκαν στη δημοσιότητα πλάνα από το εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα των Αρχών, καθώς το σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους οι τρεις άνδρες και η γυναίκα είναι εξαιρετικά δύσβατο, με απότομες και κάθετες πλαγιές. Το φρέσκο και ασταθές χιόνι δυσχέραινε σημαντικά το έργο των σωστικών δυνάμεων. Η επιχείρηση εξελισσόταν με συνεχείς επαναξιολογήσεις, ανάλογα με τις καιρικές και γεωμορφολογικές συνθήκες.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση ανάσυρσης:

Όπως φαίνεται και στα παραπάνω βίντεο, η ανάσυρση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσοχή. Κάθε σορός μεταφέρθηκε ξεχωριστά σε ελικόπτερο, δεμένη σε βίντσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των διασωστών.

Στη συνέχεια, το Super Puma ανέλαβε τη μεταφορά των άτυχων φίλων στη θέση «Κίρρα», στην Ιτέα. Εκεί, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους παρέλαβαν για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Η επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης της πυροσβεστικής, το Σώμα εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά, στην οποία αναφέρονταν τα εξής:

«Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση “Κίρρα” Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025».

Πώς έγινε η τραγωδία

Υπενθυμίζεται πως η τετραμελής παρέα ξεκίνησε το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, ενώ οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές.

Ωστόσο, η πορεία τους χάθηκε σε ορεινή περιοχή με έντονο ανάγλυφο, μεγάλο υψόμετρο και φρέσκο, ασταθές χιόνι.

Τελικά εντοπίστηκαν νεκροί κάτω από χιονοστιβάδα, δύο 24ωρα μετά την εξαφάνισή τους, με τις σορούς να βρίσκονται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνει ότι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Οι διασώστες εντόπισαν τα άψυχα σώματα θαμμένα κάτω από τη χιονοστιβάδα, σε δύσβατο και χιονισμένο σημείο. Προηγήθηκε πολύωρη επιχείρηση με τη συμμετοχή πυροσβεστών, ειδικών ομάδων της ΕΜΑΚ και ερπυστριοφόρων οχημάτων, ενώ αρχικά βρέθηκε το όχημα των ορειβατών.

Τα θύματα

Δύο από τους τέσσερις ήταν ιδιαίτερα έμπειροι ορειβάτες. Ο επικεφαλής της ομάδας, ο Γιώργος Δόμαλης, ζούσε τα τελευταία χρόνια στο χωριό Αθανάσιος Διάκος και είχε πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδρομή και στο παρελθόν, αν και παραμένει άγνωστο αν την είχε επιχειρήσει ξανά υπό χειμερινές συνθήκες.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος, γνωστός για τη μεγάλη εμπειρία του, καθώς πριν από δύο χρόνια είχε διασχίσει ολόκληρη την Κρήτη πεζός σε 16 ημέρες, περνώντας από ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές.

Στην ομάδα συμμετείχαν ακόμη ο Κωνσταντίνος Πατίκας και η 31χρονη δασκάλα από τα Τρίκαλα, Θεοδώρα Καπλάνη.

Τις Αρχές ειδοποίησε φίλος των θυμάτων, ο οποίος επρόκειτο να συμμετάσχει στην ανάβαση, αλλά την τελευταία στιγμή δεν ακολούθησε την ομάδα λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.