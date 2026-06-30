Προκαλεί αποτροπιασμό και οργή. Είναι μια πράξη απάνθρωπη, μια βάναυση συμπεριφορά. Πώς αλλιώς να χαρακτηρίσει κάποιος όσα συνέβησαν χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου, στην περιοχή της Βάρης, με «πρωταγωνίστρια» μια ιδιοκτήτρια ζώου και ένα σκυλί;

Λίγο πριν τις τρεις το μεσημέρι, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, έφτασαν στη λεωφόρο Βάρης Κορωπίου, στο ύψος της οδού Μυκόνου. Η εικόνα που αντίκρυσαν ήταν αδιανόητη… Ένα σκυλί ανάσκελα, να σπαρταρά πάνω στο κάθισμα του αυτοκινήτου, δεμένο με το λουρί του και παρά τα καλέσματα των αστυνομικών να μην αντιδρά σε τίποτα.

Τα λεπτά ήταν κρίσιμα… Οι αστυνομικοί αφού ενημέρωσαν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης έσπασαν δυο τζάμια του αυτοκινήτου προκειμένου να βγάλουν το σχεδόν λιπόθυμο ζώο. Εκείνη τη στιγμή έφτασε στο σημείο και η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου που μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, όπως είπαν οι αστυνομικοί, προσπάθησε να… αλλάξει πεζοδρόμιο και να φύγει.

Τελικά, οι αστυνομικοί τη σταμάτησαν, της πήραν τα κλειδιά και άνοιξαν τις πόρτες του οχήματος. Για καλή τύχη του ζώου, ακριβώς στο σημείο, βρίσκεται και ένα κατάστημα φροντίδας ζώων, γνωστής αλυσίδας, όπου οι αστυνομικοί απευθύνθηκαν για να ζητήσουν βοήθεια για το άτυχο σκυλί. Τότε, άκουσαν τους υπαλλήλους να τους λένε ότι «το ζώο ήταν μέσα στο αυτοκίνητο από τις δέκα το πρωί, για σχεδόν δηλαδή πέντε ώρες!».

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, ο οποίος διέταξε την οριστική αφαίρεση του ζώου από την 48χρονη ιδιοκτήτρια και τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος της για παράβαση του νόμου περί ζώων συντροφιάς.