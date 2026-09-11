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Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων συνελήφθη 19χρονος οδηγός για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς εντοπίστηκε από την Τροχαία να κινείται επί της Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στο ύψος της Βάρης με δίκυκλη μοτοσικλέτα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς εντυπωσιασμού «σούζες», με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους υπόλοιπους χρήστες της οδού.

Βίντεο από την κατάσχεση της μοτοσικλέτας:

Επιπρόσθετα κατασχέθηκε η εν λόγω μοτοσικλέτα και ο 19χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.