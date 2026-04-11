Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στην ΕΛ.ΑΣ. μετά από διάρρηξη σε κατοικία επί της οδού Σίφνου στη Βάρη.

Όταν έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τρεις δράστες να διαφεύγουν με ένα λευκό SUV. Ακολούθησε καταδίωξη και στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας και Χαραυγής, οι διαρρήκτες επιχείρησαν με το όχημά τους να εμβολίσουν τις μοτοσικλέτες των αστυνομικών.

Ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και πυροβόλησε τρεις φορές προς τα ελαστικά του οχήματος των δραστών.

Ο οδηγός του οχήματος άλλαξε πορεία και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση με τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή να συνεχίζονται.

Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ενώ εντοπίστηκαν και οι τρεις κάλυκες από τις βολές που πραγματοποίησε ο αστυνομικός της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.