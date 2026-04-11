Πινακίδες από άλλο όχημα είχε το λευκό αυτοκίνητο με την ηλιοoροφή που χρησιμοποίησαν οι διαρρήκτες του σπιτιού χθες βράδυ (10/4) στην περιοχή της Βάρης, σύμφωνα με την έρευνα των διωκτικών αρχών. Μέχρι αργά το απόγευμα το όχημα δεν είχε εντοπιστεί παρά τις αναζητήσεις που έκαναν περιπολικά και μοτοσικλέτες της Άμεσης Δράσης.

Αστυνομικοί του Τμήματος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης που έχουν αναλάβει την υπόθεση έχουν ξεκινήσει έρευνες για να φτάσουν στην ταυτότητα των θρασύτατων κακοποιών οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την περιφορά του Επιταφίου για να κάνουν την εισβολή τους στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Με έναν λοστό προσπάθησαν να παραβιάσουν την μπαλκονόπορτα και όταν δεν τα κατάφεραν, έσπασαν το τζάμι ενός παραθύρου. Στη συνέχεια ήταν εύκολο να ξηλώσουν τον συναγερμό, να κάνουν τα δωμάτια άνω κάτω και να αρπάξουν τελικά ένα μεγάλο χρηματικό ποσό που βρήκαν.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία αλλά και τις μαρτυρίες των ενοίκων, το αυτοκίνητο είχε περάσει και άλλες φορές από το σπίτι της οδού Σίφνου. Μάλιστα, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής άφησαν το αυτοκίνητο τους σε έναν δρόμο πίσω από το σπίτι και στη συνέχεια διέφυγαν από τα χωράφια μέχρι τελικά να επιβιβαστούν και να εξαφανιστούν. Ακολούθησαν αναζητήσεις στην περιοχή μέχρι που σε μια απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, αστυνομικοί και κακοποιοί είχαν τετ α τετ με πυροβολισμούς, καθώς ο οδηγός του αυτοκινήτου κινήθηκε εναντίον τους.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής Ηλίας Βρέντας, αναφερόμενος στο περιστατικό της διάρρηξης στο διαμέρισμα και της αντίδρασης των αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ ανέφερε: «Μετά από κλοπή που έγινε στην περιοχή της Βάρης, δόθηκε περιγραφή του οχήματος των δραστών στο κέντρο της Άμεσης Δράσης όπου αμέσως εξέδωσε αναζητήσεις. Ομάδα ΔΙ.ΑΣ μέσα σε ελάχιστα λεπτά εντόπισε το εν λόγω όχημα και σε σήμα που έκανε για να σταματήσει, οι δράστες κινήθηκαν με το όχημα απειλητικά προς το μέρος των συναδέλφων. Οι συνάδελφοι δείχνοντας επαγγελματισμό έκαναν τρεις βολές προς τα ελαστικά του οχήματος προκειμένου να το ακινητοποιήσουν, πλην όμως αυτό δεν κατέστη εφικτό. Κινήσεις όπως αυτές που έχουν στόχο να πλήξουν αστυνομικούς, πρέπει να καταδικάζονται και να τιμωρούνται βαρύτατα από το νόμο».