Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες έρχονται τα μέλη της πολυμελούς σπείρας, που ξάφριζε ανυποψίαστους πολίτες, χρησιμοποιώντας ως «βιτρίνα» την Εφορία και τον ΔΕΔΔΗΕ. Οι εμπλεκόμενοι, παριστάνοντας τους λογιστές ή τους τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ, είχαν καταφέρει να αποσπάσουν το αστρονομικό ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τους ασκήθηκε δίωξη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη δράση τους σήμανε την Πέμπτη, 22 Μαΐου 2026, όταν η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων, πραγματοποίησε συντονισμένη έφοδο σε ευρεία περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 10 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους οι εγκέφαλοι, οι τηλεφωνητές, καθώς και οι προμηθευτές των «επιχειρησιακών» καρτών SIM. Μεταξύ των κατηγορούμενων βρίσκεται και ένας 17χρονος.

Το «στρατηγείο» και η οικογενειακή ιεραρχία

Ως «αρχηγοί» και διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση ταυτοποιήθηκαν τρία αδέλφια Ρομά, μέλη της ίδιας οικογένειας. Σύμφωνα με την αποκαλυπτική κατάθεση αστυνομικού που συμμετείχε στις έρευνες, η σπείρα είχε στήσει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο: «Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την πληροφορία ότι τρία αδέρφια έχουν συστήσει εγκληματική οργάνωση και κάνουν τηλεφωνικές απάτες. Συγκεντρώνονται σε διάφορα σπίτια που επιλέγουν οι ίδιοι στα Άνω Λιόσια και στο Ζεφύρι, και συντονίζουν άλλους Ρομά που έχουν αναλάβει να κάνουν τηλέφωνα σε υποψήφια θύματα».

Το κόλπο με τη «διαρροή ρεύματος» που στοίχισε 160.000 ευρώ

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση που αποτυπώνει τη μεθοδολογία, αλλά και το θράσος της οργάνωσης, σημειώθηκε στις 21 Απριλίου. Μέλος της σπείρας τηλεφώνησε σε μια γυναίκα προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ. Με το πρόσχημα ότι υπάρχει επικίνδυνη διαρροή ρεύματος, κατάφερε να την τρομοκρατήσει και να της αποσπάσει κοσμήματα συνολικής αξίας 120.000 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και 6 χρυσές λίρες.

Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι τέσσερις από τους κατηγορούμενους είναι παλιοί γνώριμοι της Αστυνομίας, έχοντας απασχολήσει κατά το παρελθόν κυρίως για κλοπές και απάτες. Μάλιστα, ένα από τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης, βρισκόταν ήδη ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, καθώς του είχαν επιβληθεί η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Στους συλληφθέντες έχει ασκηθεί βαρύτατη ποινική δίωξη για τα εξής αδικήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού, με τη ζημία να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ

Απάτη με υπολογιστή από κοινού

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος)

Οι έρευνες της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων συνεχίζονται για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της δραστηριότητάς τους και τον εντοπισμό τυχόν άλλων θυμάτων.