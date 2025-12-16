Αντιμέτωπη με δύο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα είναι η 16χρονη που μαχαίρωσε 14χρονη συμμαθήτριά της σε σχολείο της Κυψέλης, μετά την ποινική δίωξη που άσκησε εναντίον της η Εισαγγελία ανηλίκων.

Για ποια κακουργήματα κατηγορείται η 16χρονη

Η ποινική δίωξη σε βάρος της ανήλικης αφορά στα κακουργήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της οπλοφορίας μέσα σε σχολικό συγκρότημα και το πλημμέλημα της οπλοχρησίας. Η κατηγορούμενη παραπέμπεται σε ανακριτή ανηλίκων για την απολογία της.

Το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας σε σχολείο της Κυψέλης, όπου η 16χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι τύπου πεταλούδας σε 14χρονη συμμαθήτριά της. Το θύμα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο.

Για την κατηγορούμενη ήταν η πρώτη μέρα στο εν λόγω σχολείο, καθώς φαίνεται να είχε αποφασιστεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος λόγω παραβατικής συμπεριφοράς.

Πώς έγινε το αιματηρό περιστατικό

Το συμβάν καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, ανάμεσα σε μαθήτριες μέσα στο 15ο Γυμνάσιο Αθηνών. Tα δυο ανήλικα κορίτσια ήταν συμμαθήτριες, χωρίς όμως να διατηρούν φιλικές σχέσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 16χρονη δράστιδα που μαχαίρωσε τη 14χρονη συμμαθήτριά της παρουσίαζε προβληματική συμπεριφορά. Ήδη μια φορά της είχε γίνει αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για αντίστοιχο περιστατικό.

Η 14χρονη τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Παίδων με το ΕΚΑΒ. Ειδικότερα, έκανε δύο ράμματα στο χέρι ενώ είχε και εκδορές στη κοιλιά. Δεν είναι σαφές ακόμα αν πρόκειται για προγραμματισμένο «ραντεβού» ή απλή επίθεση. Το μαχαίρι τύπου πεταλούδα που χρησιμοποιήθηκε ήταν 21cm με λάμα 9 εκατοστών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ