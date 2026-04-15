Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού κατέληξε το βράδυ της Τρίτης 14/4, μια 14χρονη, έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ που σύμφωνα με πληροφορίες, προμηθεύτηκε χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο από μίνι μάρκετ στη Βάρκιζα.

Το περιστατικό συνέβη όταν δύο ανήλικοι, ένα αγόρι 15 ετών και ένα κορίτσι 14 ετών, φέρονται να αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα από κατάστημα της περιοχής. Κανείς δεν τους σταμάτησε, όπως και κανείς δεν τους ζήτησε ταυτότητα.

Η συνέχεια ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη: η κατανάλωση αλκοόλ οδήγησε τη 14χρονη πρώτα σε μέθη και κατόπιν σε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό επαναφέρει με εμφατικό τρόπο το ζήτημα της ανεπαρκούς επιτήρησης στην πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους που, παρά το σαφές νομικό πλαίσιο, συχνά αφήνεται στην ευχέρεια των καταστηματαρχών.

Λίγη ώρα αργότερα, η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ οδηγήθηκε, μαζί με τον πατέρα της ανήλικης, στο Αστυνομικό Τμήμα Βάρκιζας, όπου και συνελήφθη με την κατηγορία της πώλησης αλκοόλ σε ανήλικους.