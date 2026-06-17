Αναστάτωση προκλήθηκε σε παραλία της Βάρκιζας το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, καθώς λαγοκέφαλος δάγκωσε ηλικιωμένη. Η γυναίκα απολάμβανε το μπάνιο της, όταν το επιθετικό ψάρι την δάγκωσε αιφνιδιαστικά και χρειάστηκε άμεση ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί έκαναν ράμματα στην ηλικιωμένη και εξέδωσαν σύσταση προς τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, καθώς το δάγκωμα του λαγοκέφαλου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή σωματική βλάβη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό προτίθεται σε μια σειρά ανάλογων συμβάντων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές θάλασσες. Οι λουόμενοι ανησυχούν, ενώ πολλοί εξ αυτών έχουν πάψει να πηγαίνουν με την ίδια συχνότητα στην παραλία λόγω φόβου από την παρουσία των λαγοκέφαλων.

Οδηγίες από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά:

Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.

Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά.

Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα, θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως και ράμματα, αν το τραύμα είναι βαθύ.

Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες Πρώτες Βοήθειες μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας.

Λίγα λόγια για τον λαγοκέφαλο

Λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus): Θεωρείται ο πιο θανάσιμος κίνδυνος καθώς περιέχει τη νευροτοξίνη τετροδοτοξίνη (TTX), η οποία μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο σε όποιον τον καταναλώσει. Η τοξίνη βρίσκεται στο δέρμα, τα σπλάχνα, τις γονάδες και τα μάτια του ψαριού, ενώ δεν υπάρχει αντίδοτο, παρά μόνο υποστηρικτική αντιμετώπιση. Η κατανάλωσή του απαγορεύεται αυστηρά με ευρωπαϊκή νομοθεσία.