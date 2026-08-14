Στους διαδρόμους της Βαρβακείου Αγοράς χτυπά η «καρδιά» των προετοιμασιών για το αυριανό εορταστικό τραπέζι της Παναγίας. Παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των κατοίκων της πρωτεύουσας έχει ήδη εγκαταλείψει την πόλη, αρκετοί καταναλωτές επιλέγουν την αγορά της τελευταίας στιγμής, επιζητώντας όσο το δυνατόν πιο φρέσκα προϊόντα.

Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, η αγοραστική κίνηση κινείται στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι και πρόπερσι, με το δεύτερο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι τιμές στα κρέατα: Τι επιλέγουν οι καταναλωτές

Σε αντίθεση με τις γιορτές του Πάσχα ή των Χριστουγέννων, το τραπέζι του Δεκαπενταύγουστου δεν χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο παραδοσιακό έδεσμα.

Οι επιλογές γίνονται με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις αλλά και το διαθέσιμο οικογενειακό budget, καθώς οι οικονομικές πιέσεις στρέφουν πολλούς στην αναζήτηση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας στο χαμηλότερο κόστος.

Αναλυτικά οι τιμές που διαμορφώνονται στη Βαρβάκειο:

Κοτόπουλο: Παραμένει η πλέον οικονομική λύση, με τις τιμές να κυμαίνονται από 2 έως 3 ευρώ το κιλό . Πολλοί το προτιμούν για γεμιστό ή μαγειρευτό.

Παραμένει η πλέον οικονομική λύση, με τις τιμές να κυμαίνονται από . Πολλοί το προτιμούν για γεμιστό ή μαγειρευτό. Χοιρινό: Κυμαίνεται έως τα 9 ευρώ το κιλό , με τις μπριζόλες να έχουν την τιμητική τους.

Κυμαίνεται έως τα , με τις μπριζόλες να έχουν την τιμητική τους. Αρνί & Κατσίκι: Οι τιμές διαμορφώνονται από 9 έως 14 ευρώ το κιλό , ανάλογα με την ποιότητα, την ηλικία, την προέλευση και το κομμάτι.

Οι τιμές διαμορφώνονται από , ανάλογα με την ποιότητα, την ηλικία, την προέλευση και το κομμάτι. Μοσχάρι: Αποτελεί την πιο ακριβή επιλογή, φτάνοντας σε ορισμένες κοπές έως και τα 18 ευρώ το κιλό.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στην Ιχθυαγορά, καθώς αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν το ψάρι για τη γιορτινή ημέρα.

Πότε κλείνει η Βαρβάκειος – Τι συνιστούν οι ειδικοί

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η Βαρβάκειος Αγορά θα παραμείνει ανοιχτή σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, μέχρι τις απογευματινές ώρες (ανάλογα με τον κάθε πάγκο και κατάστημα).

Υπενθυμίζεται ότι αύριο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, καθώς και την Κυριακή (16/08), η Βαρβάκειος Αγορά θα παραμείνει κλειστή.

Οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ποιότητα των προϊόντων και στις συνθήκες συντήρησής τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.