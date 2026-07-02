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Βαριές κατηγορίες άσκησε ο εισαγγελέας στους 10 οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες (1/7) από στελέχη της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής βίας.

Οι οπαδοί, οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (2/7), λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στην Ευελπίδων, προκειμένου να τους αποδοθούν κατηγορίες.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά των 10 συλληφθέντων στην Ευελπίδων:

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο που τους απαγγέλθηκε είναι βαρύτατο αφού περιλαμβάνει:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)

(κακούργημα) Κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα)

(κακούργημα) Κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα)

(κακούργημα) Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα)

Διατάραξη κοινής ειρήνης

Συμπλοκή

Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα)

(κακούργημα) Ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα)

κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα) Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή

κατά συναυτουργία και συρροή Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία

κατά συναυτουργία Βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή

κατά συναυτουργία και κατά συρροή Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Εμπρησμός από κοινού (κακούργημα)

(κακούργημα) Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)

(κακούργημα) Οπλοφορία-οπλοχρησία

Παράνομη κατοχή φωτοβολίδων

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες αποτελούν γνώριμα πρόσωπα για τις αστυνομικές αρχές και η δράση τους έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2025.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της Τετάρτης (1/7), ενώ αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, πέρασαν χειροπέδες και στο δέκατο μέλος της σπείρας.

Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες ενώ εντός της ημέρας (2/7) , αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα.