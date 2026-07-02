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Βαριές κατηγορίες άσκησε ο εισαγγελέας στους 10 οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες (1/7) από στελέχη της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής βίας.
Οι οπαδοί, οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (2/7), λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στην Ευελπίδων, προκειμένου να τους αποδοθούν κατηγορίες.
Δείτε βίντεο από τη μεταφορά των 10 συλληφθέντων στην Ευελπίδων:
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο που τους απαγγέλθηκε είναι βαρύτατο αφού περιλαμβάνει:
- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)
- Κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα)
- Κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα)
- Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα)
- Διατάραξη κοινής ειρήνης
- Συμπλοκή
- Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα)
- Ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα)
- Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή
- Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία
- Βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή
- Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας
- Εμπρησμός από κοινού (κακούργημα)
- Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)
- Οπλοφορία-οπλοχρησία
- Παράνομη κατοχή φωτοβολίδων
Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες αποτελούν γνώριμα πρόσωπα για τις αστυνομικές αρχές και η δράση τους έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2025.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη την διάρκεια της Τετάρτης (1/7), ενώ αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, πέρασαν χειροπέδες και στο δέκατο μέλος της σπείρας.
Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες ενώ εντός της ημέρας (2/7) , αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα.