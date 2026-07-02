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Βαριές κατηγορίες άσκησε ο εισαγγελέας στους 10 οπαδούς του Παναθηναϊκού, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες (1/7) από στελέχη της υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής βίας.

Οι οπαδοί, οδηγήθηκαν σήμερα Πέμπτη (2/7), λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στην Ευελπίδων, προκειμένου να τους αποδοθούν κατηγορίες.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά των 10 συλληφθέντων στην Ευελπίδων:

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κατηγορητήριο που τους απαγγέλθηκε είναι βαρύτατο αφού περιλαμβάνει:

  • Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση (κακούργημα)
  • Κατοχή εκρηκτικών (κακούργημα)
  • Κατασκευή εκρηκτικών (κακούργημα)
  • Ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξη (κακούργημα)
  • Διατάραξη κοινής ειρήνης
  • Συμπλοκή
  • Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία (κακούργημα)
  • Ληστεία κατά συναυτουργία και συρροή (κακούργημα)
  • Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και συρροή
  • Φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία
  • Βιαιοπραγία κατά συναυτουργία και κατά συρροή
  • Διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας
  • Εμπρησμός από κοινού (κακούργημα)
  • Διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών (κακούργημα)
  • Οπλοφορία-οπλοχρησία
  • Παράνομη κατοχή φωτοβολίδων

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες αποτελούν γνώριμα πρόσωπα για τις αστυνομικές αρχές και η δράση τους έχει ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2025.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν  καθ’ όλη την διάρκεια της Τετάρτης (1/7), ενώ αργά το βράδυ της ίδιας μέρας, πέρασαν χειροπέδες και στο δέκατο μέλος της σπείρας.

Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες ενώ εντός της ημέρας (2/7) , αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 39 άτομα.

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