Έχασε ξαφνικά την ζωή της μέσα σε λίγα λεπτά 60χρονη Εκπαιδευτικός, την ώρα που πήγαινε για μάθημα σε Σχολείο της Λαμίας όπου δίδασκε.

Η άτυχη Εκπαιδευτικός μητέρα δύο παιδιών, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις της, ενώ στο σημείο βρισκόταν και άλλοι συνάδελφοι και μαθητές.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο για την διακομιδή της στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, δυστυχώς όμως, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλλαν οι γιατροί, δεν μπόρεσαν να την επαναφέρουν.

Όσοι την γνώριζαν, κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα δοτικό. Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι σοκαρισμένη, όπως και όλοι όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίζουν. Σύμφωνα με μαρτυρίες των συναδέλφων της, ήταν μια δυναμική γυναίκα, που για πολλά χρόνια πρόσφερε τις γνώσεις της στους μαθητές της, υποστηρίζοντας τις επιλογές τους και βοηθώντας τους ανιδιοτελώς, γι’ αυτό και την αγαπούσαν ιδιαίτερα. Και εκείνη όμως αισθανόταν το σχολείο σαν το δεύτερο σπίτι της, όπως όλοι λένε χαρακτηριστικά.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της, θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.