Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), μετά τη σύλληψη 30χρονου Αιγύπτιου στη Γλυφάδα, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε χειροβομβίδα.

Κατά την εξέτασή του, ο συλληφθείς φέρεται να υπέδειξε στις Αρχές ως ηθικό αυτουργό της υπόθεσης, έναν ομοεθνή του 31 ετών, ο οποίος εκτίει ποινή στις φυλακές Διαβατών.

Όπως υποστήριξε ο 30χρονος, ο έγκλειστος ήταν εκείνος που συντόνιζε την επιχειρησιακή δράση, δίνοντάς του οδηγίες να παραλάβει τον εκρηκτικό μηχανισμό από έναν άγνωστο σε αυτόν Έλληνα.

Η τελική εντολή για το σημείο της επίθεσης αναμενόταν να δοθεί σε δεύτερο χρόνο.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του Έλληνα υπόπτου, εντοπίζοντας ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ.

Ο άνδρας, ο οποίος έλειπε και αναζητείται, είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα με περιοριστικούς όρους, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.

Η Αστυνομία αναζητεί τον Έλληνα που φέρεται να προμήθευσε τη χειροβομβίδα ώστε να διευκρινιστεί ο ρόλος του, ερευνώντας παράλληλα τα κίνητρα πίσω από την εντολή για την επίθεση.

Ο ρόλος του 31χρονου βαρυποινίτη και τα ευρήματα

Ο 31χρονος που υποδείχθηκε ως εγκέφαλος της υπόθεσης εκτίει ποινές για σοβαρά κακουργήματα, όπως ανθρωποκτονία, ληστείες, πλαστογραφίες και υποθέσεις ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο κρατούμενος διατηρούσε τη δυνατότητα να διευθύνει εγκληματικές ενέργειες εκτός φυλακής, μέσω παράνομου κινητού τηλεφώνου.

Στο πλαίσιο των ερευνών πραγματοποιήθηκε έφοδος στο κελί του, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η συσκευή.

Το τηλέφωνο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να ανακτηθούν μηνύματα και κλήσεις, με στόχο την ταυτοποίηση του προμηθευτή της χειροβομβίδας αλλά και τον εντοπισμό του τελικού παραλήπτη του «συμβολαίου».

Σενάρια για τους στόχους και αυξημένα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ.

Λίγο πριν από τη σύλληψη, η ΕΛ.ΑΣ. είχε ήδη προχωρήσει σε προληπτικές συστάσεις προς συγκεκριμένα πρόσωπα υψηλού κινδύνου, απομακρύνοντάς τα προσωρινά από τις κατοικίες τους, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι περιπολίες και η αστυνομική φύλαξη σε πιθανούς στόχους.

Ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά περιλαμβάνεται και ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, ο οποίος εξέφρασε εκτιμήσεις ότι η ενέργεια ενδέχεται να στρεφόταν εναντίον του.

Παρ’ όλα αυτά, αρμόδιες πηγές της Αστυνομίας διευκρινίζουν πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το αν ο πρώην ανώτατος δικαστικός αποτελούσε πράγματι τον τελικό παραλήπτη της επίθεσης.

Οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές προς όλες τις κατευθύνσεις.