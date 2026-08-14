Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα από το πύρινο μέτωπο στη Σίβηρη Χαλκιδικής το πρωί της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, ωστόσο ο απολογισμός από το πέρασμα της καταστροφικής πυρκαγιάς είναι βαρύς, με τη Σίβηρη και τη Φούρκα να μετράνε καμένες περιουσίες και εκτάσεις.

Ενιαίο ενεργό μέτωπο δεν υφίσταται πλέον και η αισθητή πτώση της έντασης των ανέμων λειτουργεί πια ευεργετικά. Παρ’ όλα αυτά, η μάχη συνεχίζεται αμείωτη, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις παλεύουν με διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης, επικεντρώνοντας τις προσπάθειές τους σε εξαιρετικά δύσβατα σημεία και χαράδρες.

Οι πυροσβέστες επιδόθηκαν σε έναν ολονύχτιο αγώνα δρόμου, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν τις ενεργές εστίες και να προλάβουν τυχόν μεγάλες αναζωπυρώσεις. Σύμμαχός τους στάθηκε η υποχώρηση των ανέμων, οι οποίοι καθ’ όλη τη διάρκεια της Πέμπτης είχαν δυσχεράνει αφάνταστα το έργο τους, προκαλώντας τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς.

Σε έκτακτη ενημέρωση από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων, ο Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περίμετρο της πυρκαγιάς, ενώ καταφθάνουν επιπλέον ενισχύσεις από τις Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων όλης της επικράτειας, οι οποίες θα παραμείνουν στο πεδίο κατά τη διάρκεια της νύχτας».

Στο πεδίο είχαν αναπτυχθεί 227 πυροσβέστες, με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από τις ΕΜΟΔΕ της Επικράτειας και 57 οχήματα. Στις δυνάμεις περιλαμβάνονταν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μολδαβία, οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας. Δύο ακόμη μηχανήματα έργου διατέθηκαν από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), προκειμένου να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία.

Άμεση απομάκρυνση πολιτών

Η πυρκαγιά έλαβε γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις. Όπως εξήγησε ο κ. Βαθρακογιάννης: «Το σημαντικότερο μέτωπο που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε είναι η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε γύρω στις 14:00, σε δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής».

Λόγω του επείγοντος, η κινητοποίηση ήταν άμεση. «Κρίθηκε αναγκαία η αποστολή τεσσάρων μηνυμάτων μέσω του 112, τόσο για την ενημέρωση όσο και, κυρίως, για την ασφαλή απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος, συμπληρώνοντας ότι «η κινητοποίηση όλων των συναρμόδιων φορέων υπήρξε άμεση, τόσο στη στεριά, όσο και στη θάλασσα».

Για την προστασία των πολιτών στήθηκε μια γιγαντιαία επιχείρηση εκκένωσης. Αναφορικά με τη συνδρομή των υπόλοιπων φορέων, επισημάνθηκε: «Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν προκειμένου να διευκολύνουν τις οδικές μετακινήσεις. Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή περιπολούν δυνάμεις του ΕΚΑΒ με έξι ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα και τρεις μοτοσυκλέτες Άμεσης Επέμβασης, στελεχωμένες με διασώστες και ιατρικό προσωπικό».

Η μεταφορά εκατοντάδων ανθρώπων από τη θάλασσα στέφθηκε με επιτυχία, χάρη στη σύμπραξη πλωτών μέσων της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού και ιδιωτικών σκαφών.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού από τη θάλασσα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς συνολικά 481 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Ειδικότερα, 285 άτομα οδηγήθηκαν στην παραλία Σάνη, ενώ οι υπόλοιποι 196 επιβιβάστηκαν στο επιβατηγό πλοίο SPEED RUNNER JET της SEAJETS, το οποίο είχε σπεύσει από νωρίς στην περιοχή προκειμένου να συνδράμει στη μεταφορά τους.

Κατά την εκκένωση των οικισμών Σίβηρης και Φούρκας δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Βραχυκύκλωμα και ευθύνες

Η επόμενη μέρα φέρνει στο προσκήνιο τα αίτια της νέας περιβαλλοντικής τραγωδίας. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) καταδεικνύει για ακόμα μία φορά ως υπαίτιο ένα βραχυκύκλωμα στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την πτώση ενός δέντρου πάνω σε ηλεκτροφόρο πυλώνα. Η μετατόπιση του στύλου έφερε σε επαφή τα καλώδια, με αποτέλεσμα οι σπινθήρες να πέσουν στην ξερή βλάστηση και να δώσουν το έναυσμα για την καταστροφή. Το σημείο έναρξης έχει ήδη επιβεβαιωθεί, πέρα από τα ευρήματα της αυτοψίας και από αυτόπτη μάρτυρα.

Ο συγκεκριμένος στύλος βρισκόταν σε «μικτή ζώνη», όπου οι κατοικίες γειτνιάζουν με πυκνό πευκοδάσος. Πηγές της Πυροσβεστικής ξεκαθαρίζουν πως ο καθαρισμός της βλάστησης και το κλάδεμα των δέντρων γύρω από τους πυλώνες αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του διαχειριστή του δικτύου ηλεκτροδότησης.

Ενώ ο Εισαγγελέας έχει ήδη ορίσει πραγματογνώμονα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, η Πυροσβεστική υπογραμμίζει επιτακτικά την ανάγκη για συστηματική συντήρηση ολόκληρου του ηλεκτρικού δικτύου. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, τα παραμελημένα σημεία του δικτύου μετατρέπονται πρακτικά σε άμεσες εστίες κινδύνου μόλις οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν.