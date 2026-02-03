Βαρύ οπλισμό και εκρηκτικές ύλες εντόπισαν οι αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. σε εγκαταλελειμμένο ποιμνιοστάσιο κοντά στο χωριό του Δήμου Φαιστού. Η εξέλιξη αυτή είναι σημαντική, δεδομένου ότι δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια, με νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.

Οι αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσσαράς «ξετρύπωσαν» ακόμη και πολεμικό όπλο.

Τόσο το συγκεκριμένο όπλο, όσο και άλλα ευρήματα που εντοπίστηκαν, εντός, αλλά και εκτός του συγκεκριμένου ποιμνιοστασίου, θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., στην Αθήνα.

Η επιχείρηση στο παλιό ποιμνιοστάσιο έγινε πρωινές ώρες της Τρίτης, με τις πληροφορίες που είχαν περιέλθει στη διάθεση των Αρχών να αποδεικνύονται απόλυτα αξιόπιστες.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, εντός του παλιού οικήματος, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πολεμικό με κινητό ουραίο, μέσα σε μία πράσινη θήκη κυνηγετικού που ήταν αφημένη στο έδαφος.

Ακόμα κατασχέθηκε ένα δίκαννο κυνηγετικό, με αποξεισμένο αριθμό σειράς, ενώ εξωτερικά του ποιμνιοστασίου, σε πέτρινη περίφραξη, ανάμεσα σε πέτρες, βρέθηκαν μέσα σε έναν κουβά: έξι χάρτινα κουτιά με 53 πλήρη φυσίγγια πολεμικού, τρεις πετσέτες, αλλά και αρκετά μέτρα φυτίλι, διαφορετικών χρωμάτων, που παραπέμπει σε εκρηκτικά.

Πλέον οι Αρχές εξετάζουν το εάν τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν σχέση με την υπόθεση.

Για την Ασφάλεια Ηρακλείου, που χειρίζεται την υπόθεση, χρειάζεται ακόμα να συμπληρωθούν βασικά κομμάτια της έρευνας, τόσο με τα όπλα του μακελειού, όσο και με το θέμα της έκρηξης που προηγήθηκε τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου, και φέρεται να αποτέλεσε την αφετηρία της αιματοχυσίας της 1ης Νοεμβρίου.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. θα αναμένουν και τις απαντήσεις των ειδικών από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Είναι, επίσης, πολύ πιθανόν να ανιχνευθεί DNA και να υπάρξει ταυτοποίηση του ατόμου ή των ατόμων που έχουν πιάσει τον οπλισμό και τα πυρομαχικά.

