Έναν εφιάλτη στο σπίτι του φίλου του, πέρασε ένας 17χρονος. Όταν πήγε να τον επισκεφθεί για να κάνουν παρέα, δεν φανταζόταν ότι θα του πετούσαν αυγά και ξύδι και θα τον βιντεοσκοπούσαν. Όμως δεν σταμάτησαν εκεί… Σύμφωνα με την καταγγελία του, τον εξανάγκασαν και σε γενετήσιες πράξεις.

Ο νεαρός έφυγε όπως όπως από το σπίτι του φίλου του στη Νίκαια, και παρά το γεγονός ότι όλα συνέβησαν τον περασμένο Δεκέμβριο, κάποια στιγμή μίλησε στην μητέρα του γι’ αυτά που είχε περάσει. Άμεσα ενημερώθηκε η Υποδιεύθυνση Προστασία Ανηλίκων και εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης από το Πρωτοδικείο Πειραιά. Λέγεται ότι μεταξύ τους ήταν και μια 15χρονη κοπέλα.

Οι αστυνομικοί την περασμένη Παρασκευή, συνέλαβαν δύο άτομα, ηλικίας 20 και 19 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία «για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφία σε βάρος ανηλίκου κατά συναυτουργία». Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και μια 17χρονη η οποία ήταν παρούσα σε όσα συνέβαιναν με θύμα τον ανήλικο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.