Σημαντικές ανατροπές και εκπλήξεις επιφυλάσσουν οι Βάσεις εισαγωγής για το 2026, καθώς οι υποψήφιοι φαίνεται πως στρέφουν μαζικά το ενδιαφέρον τους σε πιο εξειδικευμένα και «εξωτικά» αντικείμενα σπουδών, οδηγώντας ορισμένα τμήματα σε κατακόρυφη άνοδο που αγγίζει ακόμα και τα 1.250 μόρια.

Η παραδοσιακή επιλογή των λεγόμενων «κλασικών» σχολών (όπως Νομική, Ιατρική ή Πολυτεχνικά τμήματα) συνεχίζει μεν να διατηρεί την υψηλή της δυναμική, ωστόσο η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς έρχεται από τμήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία αιχμής, το διάστημα, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Από την Αεροδιαστημική στην Ωκεανογραφία

Η τάση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη φράση «από το διάστημα στον βυθό». Τμήματα όπως αυτό της Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αλλά και σχολές που εξειδικεύονται στην Επιστήμη της Θάλασσας και την Ωκεανογραφία, βλέπουν τις μετοχές τους στο ακαδημαϊκό χρηματιστήριο να εκτοξεύονται.

Οι υποψήφιοι πλέον ζυγίζουν διαφορετικά τα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Αναζητούν πτυχία που προσφέρουν άμεση απορρόφηση σε αναδυόμενους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας, όπως η διαστημική τεχνολογία, η κλιματική αλλαγή, η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Άνοδος-ρεκόρ στην περιφέρεια

Το εντυπωσιακό στοιχείο των φετινών εκτιμήσεων είναι ότι η άνοδος αυτή (που φτάνει σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τα 1.250 μόρια) δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στα κεντρικά ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, πολλά περιφερειακά πανεπιστήμια που στεγάζουν αυτά τα εξειδικευμένα τμήματα γίνονται πόλος έλξης για αριστούχους μαθητές, αλλάζοντας τον χάρτη των βάσεων.

Οι 3 βασικοί λόγοι της στροφής των υποψηφίων:

Διασύνδεση με την αγορά εργασίας: Οι λεγόμενες «εξωτικές» σχολές προσφέρουν εξειδίκευση σε αντικείμενα όπου η ζήτηση παγκοσμίως ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά επιστημόνων.

Καινοτόμα προγράμματα σπουδών: Τα σύγχρονα εργαστήρια και οι συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς (όπως η ESA ή διεθνή ινστιτούτα ωκεανογραφίας) αποτελούν ισχυρό κίνητρο.

Κορεσμός των κλασικών επαγγελμάτων: Η υπερπροσφορά πτυχιούχων σε παραδοσιακούς κλάδους οδηγεί τους νέους στην αναζήτηση εναλλακτικών και πιο «ασφαλών» μονοπατιών καριέρας.

Οι τελικές ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων αναμένεται να επιβεβαιώσουν τη δυναμική αυτή, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για το πώς αντιλαμβάνεται η νέα γενιά το επαγγελματικό της μέλλον.