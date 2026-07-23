Με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπήκε τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, αποκαλύπτοντας μια εικόνα που κινήθηκε με διαφορετικές ταχύτητες ανά επιστημονικό πεδίο.

Οριακές αυξομειώσεις σε 1ο, 3ο και 4ο πεδίο

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, η Ιατρική Αθηνών ενισχύθηκε κατά 125 μόρια φτάνοντας τα 18.500, ενώ η Ιατρική Θεσσαλονίκης σημείωσε άνοδο 175 μορίων.

Αντίθετα, στο 1ο πεδίο η Νομική Αθηνών παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη στα 17.875 μόρια, με τις υπόλοιπες Νομικές να καταγράφουν οριακή υποχώρηση της τάξεως των 20 έως 25 μορίων. Στο 4ο πεδίο, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ ανέβηκε ελαφρώς κατά 25 μόρια στα 18.425, την ώρα που το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υποχωρούσε κατά 125 μόρια.

Εντυπωσιακό άλμα για τις Πολυτεχνικές σχολές

Η μεγάλη έκπληξη της χρονιάς ήρθε από τις πολυτεχνικές σχολές στο 2ο επιστημονικό πεδίο. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, οι Τοπογράφοι Μηχανικοί κατέγραψαν αύξηση περίπου 1.100 μορίων και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 1.010 μορίων. Συνολικά, παρατηρήθηκε κατακόρυφη αύξηση του ενδιαφέροντος για τις σχολές μηχανικών, με πολλά τμήματα να αγγίζουν ή να ξεπερνούν τα 18.000 μόρια.

Ενδεικτικά, οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί στο Ηράκλειο εκτινάχθηκαν κατά 1.890 μόρια, στη Θεσσαλονίκη έφτασαν τα 18.225 μόρια (+700), ενώ στην Πάτρα άγγιξαν τα 18.120 μόρια (+1.000). Παράλληλα, οι Ηλεκτρολόγοι και οι Πολιτικοί Μηχανικοί σημείωσαν αυξήσεις από 300 έως 600 μόρια, ενώ οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Θεσσαλίας ανέβηκαν κατά 1.125 μόρια, φτάνοντας τα 18.230 μόρια.

Σταθερή αξία οι Ιατρικές – Δυναμική επιστροφή των Στρατιωτικών

Στην κορυφή των προτιμήσεων διατηρήθηκαν οι Ιατρικές και οι Οδοντιατρικές σχολές, ενώ οι Στρατιωτικές σχολές ανέκαμψαν δυναμικά λόγω της προοπτικής άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης. Στις υψηλόβαθμες επιλογές που απαιτούν πάνω από 18.000 μόρια παρέμειναν η Ψυχολογία και η Πληροφορική, αν και η Ψυχολογία κατέγραψε μικρές απώλειες, όπως στο Πάντειο (-20 μόρια) και στο ΕΚΠΑ (-80 μόρια).

Ελεύθερη πτώση χιλιάδων μορίων σε περιφερειακά τμήματα

Στον αντίποδα, καταγράφηκαν θεαματικές πτώσεις. Η χαμηλότερη βάση σημειώθηκε στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 7.190 μόρια. Τη μεγαλύτερη βουτιά πραγματοποίησε το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο, χάνοντας σχεδόν 7.000 μόρια και υποχωρώντας στα 6.725 μόρια.

Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν επίσης το Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, που έχασε περίπου 4.500 μόρια υποχωρώντας στα 12.925 μόρια, καθώς και το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με απώλειες που ξεπέρασαν τα 4.200 μόρια.