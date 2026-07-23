Τέλος στην αγωνία δεκάδων χιλιάδων υποψηφίων μπαίνει σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, καθώς μετά τις 11:00 το πρωί ανακοινώνονται επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ειδικής πλατφόρμας, με γραπτό μήνυμα (SMS), αλλά και από τις καταστάσεις στα Λύκεια.

Στις 11:00 η ανακοίνωση – Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά

Η ανάρτηση των βάσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τις 11:00 το πρωί, σηματοδοτώντας την ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ιστορία των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν τα αποτελέσματά τους με δύο άμεσους τρόπους:

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: Εισερχόμενοι στην επίσημη ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr, καταχωρίζοντας τον 8ψήφιο κωδικό υποψηφίου και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο). Μέσω γραπτού μηνύματος (SMS): Όσοι είχαν προεγγραφεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, θα λάβουν απευθείας στο κινητό τους τηλέφωνο ενημέρωση για τη σχολή εισαγωγής τους.

Οι εκτιμήσεις των Βάσεων 2026 ανά Επιστημονικό Πεδίο

Οι εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των βάσεων διαφέρουν ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο:

1ο Επιστημονικό Πεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές)

Καταγράφεται μικρή υποχώρηση των βάσεων, η οποία αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις περιζήτητες σχολές της Νομικής και της Ψυχολογίας.

2ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικές & Πολυτεχνικές Σπουδές)

Οι αισθητά καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στα μαθήματα της Φυσικής και των Μαθηματικών αυξάνουν τον ανταγωνισμό. Το γεγονός αυτό εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε άνοδο των βάσεων στις Πολυτεχνικές Σχολές υψηλής ζήτησης.

3ο Επιστημονικό Πεδίο (Επιστήμες Υγείας)

Σταθερά ανοδική τροχιά προβλέπεται για τις Ιατρικές Σχολές, καθώς και για τα υπόλοιπα υψηλόβαθμα τμήματα του πεδίου, επιβεβαιώνοντας τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των αριστούχων.

4ο Επιστημονικό Πεδίο (Οικονομία & Πληροφορική)

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μικρές μεταβολές χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις, με τις βάσεις να κινούνται σε επίπεδα ισορροπίας με ήπιες αυξομειώσεις ανάλογα με τη ζήτηση των τμημάτων.