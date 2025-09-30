Την κατάθεση του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη στην Τροχαία Κηφισιάς, παρουσιάζει η «Ζούγκλα».

Επισημαίνεται ότι σε βάρος του ηθοποιού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παραβίαση του ΚΟΚ, καθώς προκάλεσε ζημιές σε τρία τουλάχιστον αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο, ενώ του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος. Παράλληλα, πρόκειται να δικαστεί στις 8 Οκτωβρίου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, ανέφερε στην κατάθεσή του ότι έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, και όταν διαπίστωσε ότι έχει προκαλέσει υλικές ζημιές αποφάσισε να αφήσει τα στοιχεία του σε ένα… διαφημιστικό φυλλάδιο.

Στην κατάθεσή του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι:

«Ξημερώματα Σαββάτου, περίπου 05:30 η ώρα, καθώς επέστρεφα σπίτι μου, έχασα τον έλεγχο του αυτοκινήτου μου, γλίστρησε και προσέκρουσε σε σταθμευμένα οχήματα – μαντρότοιχο, κατέβηκα κάτω και διαπίστωσα ότι υπήρχαν υλικές ζημιές στα σταθμευμένα οχήματα».

Στη συνέχεια, ισχυρίστηκε ότι δεν βρήκε κανέναν στο σημείο και γι’ αυτό άφησε τα στοιχεία του σε ένα… διαφημιστικό φυλλάδιο:

«Δεν υπήρχε κανένας στο σημείο και λόγω της ώρας άφησα ένα χαρτάκι με τα στοιχεία μου. Δεν είχα λευκή σελίδα και χρησιμοποίησα ένα διαφημιστικό φυλλάδιο».

Ο ηθοποιός υποστήριξε, επίσης, στην κατάθεσή του ότι το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησε, επικοινώνησε με τη συνεργάτιδά του, από την οποία ζήτησε να επικοινωνήσει με το Αστυνομικό Τμήμα της Φιλοθέης:

«Λίγες ώρες αργότερα, όταν ξύπνησα, επικοινώνησα με τη συνεργάτιδά μου να ενημερώσει το αστυνομικό τμήμα της Φιλοθέης για το συμβάν, όπως και έκανε, και άφησε τα στοιχεία μου σε περίπτωση που με αναζητήσει όποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων».

Και κατέληξε λέγοντας ότι ενημέρωσε ο ίδιος την ασφαλιστική εταιρεία, ενώ όταν τον κάλεσαν από την Τροχαία ανταποκρίθηκε άμεσα:

«Έπειτα αμέσως μετά το τηλεφώνημα κάλεσα ο ίδιος και την ασφαλιστική και δήλωσα το τροχαίο. Μόλις με κάλεσαν από την Τροχαία Κηφισιάς, πήγα αμέσως».

