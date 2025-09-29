Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγείται αυτή την ώρα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης που διανυκτέρευσε στο Αστυνομικό Τμήμα Βορειοανατολικής Αττικής στην Κηφισιά, μετά την σύλληψή του για φθορές που προκάλεσε σε σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Φιλοθέης τα ξημερώματα της Κυριακής.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από την μεταφορά του στα δικαστήρια:

Το θηριώδες Ford Raptor, που οδηγούσε ο γνωστός ηθοποιός αναστάτωσε μία ολόκληρη γειτονιά, όταν παρέσυρε στο πέρασμά του τα σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε τον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα να υποστεί και το ίδιο ζημιές και ο ηθοποιός να το εγκαταλείψει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο, όπου προσέκρουσε.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από τα αυτοκίνητα που υπέστησαν φθορές στη Φιλοθέη:

Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ξύπνησαν από την φασαρία, με ορισμένους να περιγράφουν πως «νόμιζαν πως έγινε σεισμός» από τον θόρυβο και το τράνταγμα που ένιωσαν.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό εντόπισε πως ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν ο γνωστός ηθοποιός, τον οποίο και αναζήτησε. Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του αλλά παραδόθηκε αργότερα ο ίδιος στο Α.Τ. Κηφισιάς, όπου και κρατήθηκε την νύχτα.

Τι είπε για την υπόθεση η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Για το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε, κατά τη διάρκεια του Σαββάτου ενημερώθηκε η Αστυνομία από κάποιους οδηγούς που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος τις προκάλεσε. «Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία, και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία», ανέφερε η κ. Δημογλίδου και ξεκαθάρισε:

«Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει με κάποιον τρόπο είτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είτε την Αστυνομία. Είναι κάτι που ερευνάται. Με βάση το νέο ΚΟΚ ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις».

«Αντιμέτωπος με ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης»

Απαντώντας για το αν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στον ηθοποιό, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε πως δεν είχε κανένα νόημα να γίνουν εξετάσεις, εφόσον είχαν παρέλθει πάνω από 24 ώρες, οπότε δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί τίποτα. «Ήταν απόλυτα συνεργάσιμος, δέχθηκε από την πρώτη στιγμή ότι αυτός ήταν ο ιδιοκτήτης και οδηγός του οχήματος όταν προκλήθηκαν οι ζημιές. Ενημερώθηκε ότι πρέπει να συλληφθεί και να ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία, ενώ φυσικά ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας, καθώς είναι η πρώτη φορά που ουσιαστικά έχουμε την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας».

«Αν ο οδηγός ενημερώσει μέσα σε ένα 24ωρο την Αστυνομία, είναι διαφορετικά τα πράγματα και το χειρίζεται διαφορετικά και η Δικαιοσύνη. Εδώ δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, αλλά ότι ο οδηγός ενημερώθηκε από την Αστυνομία», τόνισε στη συνέχεια η κ. Δημογλίδου και προσέθεσε λέγοντας:

«Δεν έχει αναφερθεί για ποιον λόγο εγκατέλειψε το σημείο. Για κάποιον λόγο έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα και σε μια συγκεκριμένη οικία. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και μπορεί να του επιβληθεί ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν ισχύει πλέον αυτό που ίσχυε».