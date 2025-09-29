Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, που φέρεται να προκάλεσε σοβαρές ζημιές τα ξημερώματα της Κυριακής με το όχημα που οδηγούσε σε τουλάχιστον 3 σταθμευμένα οχήματα, μια μάντρα και μια γκαραζόπορτα, στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Φιλοθέη, εγκαταλείποντας στη συνέχεια το σημείο.

Το θηριώδες Ford Raptor, που οδηγούσε ο γνωστός ηθοποιός αναστάτωσε τη γειτονιά, όταν παρέσυρε στο πέρασμά του τα σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε τον μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα να υποστεί και το ίδιο ζημιές και ο ηθοποιός να το εγκαταλείψει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο, όπου προσέκρουσε.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από τα αυτοκίνητα που υπέστησαν φθορές στη Φιλοθέη:

Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ξύπνησαν από την φασαρία, με ορισμένους να περιγράφουν πως «νόμιζαν πως έγινε σεισμός» από τον θόρυβο και το τράνταγμα που ένιωσαν.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό εντόπισε πως ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν ο γνωστός ηθοποιός, τον οποίο και αναζήτησε. Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του αλλά παραδόθηκε αργότερα ο ίδιος στο Α.Τ. Κηφισιάς, όπου και κρατήθηκε την νύχτα.

Νωρίτερα, οι Αρχές τον είχαν αναζητήσει στο θέατρο, που εργαζόταν και όταν κατάφερε να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικώς, ο ηθοποιός φέρεται να ενημέρωσε ότι απουσίαζε και θα εμφανιζόταν ο ίδιος στην Τροχαία.

Αίσθηση πάντως, προκάλεσε το γεγονός ότι ο ίδιος πριν παραδοθεί τελικά στο Αστυνομικό Τμήμα έδωσε τηλεοπτική συνέντευξη στην Ναταλία Γερμανού, όπου εμφανίστηκε ήρεμος να μιλάει για τη ζωή και την καριέρα του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν καταλήξει με το όχημά του να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, βρισκόταν στην γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, όπου διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι, με τον λυράρη Γρηγόρη Σαμόλη.

Τελικά, το βράδυ της Κυριακής (28/9), ο ηθοποιός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, και συνελήφθη στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτόφωρου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ενημέρωσε την ασφαλιστική του εταιρεία για τις ζημιές που προκάλεσε. Ωστόσο, δεν έμεινε στο σημείο και δεν έγινε άμεσα αλκοτέστ, το οποίο αν είχε δώσει θετικό αποτέλεσμα η ασφαλιστική εταιρεία δεν θα κάλυπτε την αξία των ζημιών που προκλήθηκαν.

Τι προβλέπει ο νέος Κ.Ο.Κ.

Η ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας δεν απαλλάσσει τον δημοφιλή ηθοποιό των ποινικών του ευθυνών, καθώς ο νέος Κ.Ο.Κ. προβλέπει ότι η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) επισύρει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη, βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα για επικίνδυνη οδήγηση.

Το άρθρο 290Α Ποινικού Κώδικα αφορά την ποινική ευθύνη για την επικίνδυνη οδήγηση οχήματος, προβλέποντας κυρώσεις για όσους οδηγούν με επικίνδυνο τρόπο, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή ή την περιουσία άλλων. Σύμφωνα με το άρθρο, επικίνδυνη θεωρείται η συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για ξένα πράγματα ή ανθρώπους, όπως οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα ή ακατάλληλοι ελιγμοί.

Βασικά στοιχεία του άρθρου 290Α ΠΚ:

Κίνδυνος για τρίτους: Η επικίνδυνη οδήγηση τιμωρείται όταν υπάρχει κίνδυνος για ξένα πράγματα ή ανθρώπους.

Δόλος: Ενδέχεται να υπάρχει δόλος εάν ο οδηγός γνωρίζει ότι η πράξη του μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο, αλλά παρ’ όλα αυτά, προβαίνει σε αυτήν.

Αμέλεια: Μπορεί να υπάρχει και περίπτωση αμελούς επικίνδυνης οδήγησης.

Αιτιώδης συνάφεια: Πρέπει να υπάρχει μια αδιάκοπη αιτιώδης διαδρομή μεταξύ της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς και του παρατηρούμενου κινδύνου ή του τραυματισμού/θανάτου.

Σκοπός του νόμου: Σκοπός της διάταξης είναι η πρόληψη και καταστολή της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς, η οποία οδηγεί σε τροχαία ατυχήματα.

Παραδείγματα επικίνδυνης οδήγησης: Υπερβολική ταχύτητα, Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, Συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας, Εσφαλμένη παραβίαση σηματοδότη.

Οι ακριβείς ποινές και η κλιμάκωσή τους εξαρτώνται από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης οδηγείται σήμερα Δευτέρα (29/9) στον εισαγγελέα, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, στα πλαίσια του αυτοφώρου. Με βάση τον νέο Ποινικό Κώδικα, η πρόκληση ζημιών και η εγκατάλειψη του σημείου συνιστούν πλημμέλημα.