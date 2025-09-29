Αντιμέτωπος με τις ποινές που προβλέπει ο νέος ΚΟΚ είναι ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης ο οποίος συνελήφθη για πρόκληση ζημιών σε αυτοκίνητα με το όχημά του και εγκατάλειψη του σημείου και οδηγήθηκε σήμερα Δευτέρα (29/9) στο Αυτόφωρο.

Ειδικότερα, μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο κατηγορούμενος παραπέμπεται στο αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για να δικαστεί. Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν επισύρουν μέχρι τρεις μήνες φυλάκιση, αφαίρεση διπλώματος και χρηματικό πρόστιμο 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), η εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζημιές (όπως αναφέρεται και στο άρθρο 43 του παλαιού ΚΟΚ) προβλέπει ποινές που αφορούν τον οδηγό, όπως πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινική δίωξη βάσει του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα.

Το ύψος της ποινής θα εξαρτηθεί από το αν ο οδηγός είναι υπότροπος, με την πρώτη υποτροπή να οδηγεί σε μεγαλύτερα πρόστιμα και χρόνους αφαίρεσης άδειας, και την περαιτέρω υποτροπή να επιφέρει ακόμη πιο αυστηρές ποινές.

Συνεπώς, ο δικαστής στο Αυτόφωρο θα εκτιμήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι αξιόποινες πράξεις και θα αποφανθεί για την ποινή. Πάντως, ο ίδιος ο ηθοποιός ισχυρίστηκε νωρίτερα πως δεν γνώριζε ούτε την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσει ούτε τις συνέπειες που θα είχε.

Τι συνέβη στην Φιλοθέη

Το θηριώδες Ford Raptor, που οδηγούσε ο γνωστός ηθοποιός αναστάτωσε μία ολόκληρη γειτονιά στη Φιλοθέη, όταν παρέσυρε στο πέρασμά του 10 σταθμευμένα οχήματα και χτύπησε σε μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα να υποστεί και το ίδιο ζημιές και ο ηθοποιός να το εγκαταλείψει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο, όπου προσέκρουσε.

Ο ίδιος κατά μία πληροφορία, δήλωσε πως κατέβηκε μετά την σύγκρουσή του από το όχημα αλλά δεν είδε κανένα περίοικο, καθώς ήταν 05:30 το πρωί. Είπε επίσης πως δεν ήξερε τι ακριβώς προβλέπει ο νέος Κ.Ο.Κ. για αυτή την περίπτωση.

Δείτε εικόνες της «Ζούγκλας» από τα αυτοκίνητα που υπέστησαν φθορές στη Φιλοθέη:

Μάλιστα, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ξύπνησαν από την φασαρία, με ορισμένους να περιγράφουν πως «νόμιζαν πως έγινε σεισμός» από τον θόρυβο και το τράνταγμα που ένιωσαν.

Η στιγμή που το τζιπ παίρνει σβάρνα τα οχήματα

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και εξετάζοντας βιντεοληπτικό υλικό εντόπισε πως ιδιοκτήτης του οχήματος ήταν ο γνωστός ηθοποιός, τον οποίο και αναζήτησε. Υπάρχει μάλιστα και φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη στιγμή που το τεράστιο τζιπ προσκρούει στα οχήματα.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του αλλά παραδόθηκε αργότερα ο ίδιος στο Α.Τ. Κηφισιάς, όπου και κρατήθηκε την νύχτα.

Πριν καταλήξει με το όχημά του να προκαλεί ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στη Φιλοθέη, βρισκόταν στην γιορτή τσικουδιάς στη Μεταμόρφωση, όπου διασκέδαζε σε κρητικό γλέντι, με τον λυράρη Γρηγόρη Σαμόλη.

Δείτε βίντεο που ανέβηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τον δείχνει να συμμετέχει στο γλέντι:

Τι είπε για την υπόθεση η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ.

Για το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του γνωστού ηθοποιού Βασίλη Μπισμπίκη, ενημέρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Όπως είπε, ενημερώθηκε η Αστυνομία από οδηγούς που διαπίστωσαν ότι υπήρχαν φθορές στα αυτοκίνητά τους, χωρίς όμως να γνωρίζουν ποιος τις προκάλεσε. «Ξεκίνησαν οι έρευνες από την Τροχαία ΒΑ Αττικής, διαπιστώθηκε ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά την Κυριακή το μεσημέρι από την Αστυνομία, και προσήλθε μόνος του στην αρμόδια υπηρεσία», ανέφερε η κ. Δημογλίδου και ξεκαθάρισε:

«Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, δεν φαίνεται να έχει ενημερώσει με κάποιον τρόπο είτε τους ιδιοκτήτες των οχημάτων είτε την Αστυνομία. Είναι κάτι που ερευνάται. Με βάση το νέο ΚΟΚ ο οδηγός συλλαμβάνεται με την αυτόφωρη διαδικασία. Έχουμε και άσκηση ποινικής δίωξης με βάση το νέο Άρθρο 290Α – δεν υπάρχει μόνο η αστική ευθύνη της αποζημίωσης των υπόλοιπων οδηγών, αλλά συλλαμβάνεται και οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις».

Απαντώντας για το αν έγιναν τοξικολογικές εξετάσεις στον ηθοποιό, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε πως δεν είχε κανένα νόημα να γίνουν εξετάσεις, εφόσον είχαν παρέλθει πάνω από 24 ώρες, οπότε δεν θα μπορούσε να διαπιστωθεί τίποτα.

«Δεν έχει αναφερθεί για ποιον λόγο εγκατέλειψε το σημείο. Για κάποιον λόγο έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε φθορές σε οχήματα και σε μια συγκεκριμένη οικία. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και μπορεί να του επιβληθεί ποινή έως και 3 έτη φυλάκισης, οπότε πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι δεν ισχύει πλέον αυτό που ίσχυε».

Τι προβλέπει το άρθρο 47

Το Άρθρο 47 αναφέρεται στην συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και αναφέρει:

1. Αν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα υποχρεούται:

α) Να σταθμεύσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς να προκαλέσει πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία,

β) να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος και, αν δεν μπορεί, να ειδοποιήσει για το ατύχημα την πλησιέστερη αστυνομική αρχή,

γ) να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του καθώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετική με το όχημά του, αν οι εμπλακέντες στο ατύχημα τα ζητήσουν. Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών, τα εμπλακέντα στο ατύχημα πρόσωπα υποχρεούνται, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, να του δώσουν τις πιο πάνω πληροφορίες κατά τον καταλληλότερο τρόπο ή μέσω του πλησιέστερου αστυνομικού τμήματος, το οποίο φροντίζει για την ενημέρωση του ζημιωθέντα.

2. Αν από το οδικό τροχαίο ατύχημα επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα, υποχρεούται επιπλέον:

α) Να δώσει την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες,

β) να ειδοποιήσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή και να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνσή του για την ειδοποίηση της αστυνομίας ή για την περίθαλψη των τραυματιών ή του ίδιου. Και στην περίπτωση αυτή ο οδηγός υποχρεούται να αναγγείλει το ατύχημα στην αστυνομική αρχή το ταχύτερο δυνατόν,

γ) να αποτρέψει οποιαδήποτε μεταβολή στον τόπο του ατυχήματος, η οποία θα μπορούσε να δυσκολέψει το έργο της αστυνομίας με εξαίρεση τις ενέργειές του εκείνες οι οποίες αποβλέπουν στην αποκατάσταση της τυχόν διακοπείσας κυκλοφορίας.

3. Οι παραβάσεις της παρ. 1 και της περ. γ) της παρ. 2 κατατάσσονται στην κατηγορία Ε3-Β και τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως έξι (6) μήνες ή χρηματική ποινή.

4. Η παράβαση για αυτόν που παραβαίνει τις περ. α) και β) της παρ. 2, κατατάσσεται στην κατηγορία Ε4 και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ, αφαίρεση της άδειας οδήγησης για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Πέραν των διοικητικών κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου, αν από τη συμπεριφορά του υπαιτίου ο παθών περιήλθε σε κίνδυνο ζωής επιβάλλεται κάθειρξη έως έξι (6) ετών, αν επήλθε βαριά σωματική βλάβη κάθειρξη έως δέκα (10) ετών, και αν επήλθε θάνατος κάθειρξη έως είκοσι (20) ετών, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή η αφαίρεση της αδείας οδήγησης για χρονικό διάστημα τριών (3) έως έξι (6) μηνών, η οποία επιβάλλεται υποχρεωτικά από το δικαστήριο.

5. Σε περίπτωση σωματικής βλάβης, η οποία προκαλείται από όχημα, αν ο οδηγός αυτού συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του παρόντος, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 419 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ., ν. 4620/2019, Α’ 96).

Στην περίπτωση αυτή οι αστυνομικοί που επιλαμβάνονται ως προανακριτικοί υπάλληλοι, μετά τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων και την ενέργεια των σχετικών προανακριτικών πράξεων, παύουν την προσωρινή κράτηση του οδηγού. Αν πρόκειται για οδηγούς οι οποίοι είναι ύποπτοι φυγής ή ιδιαίτερα επικίνδυνοι, προκύπτουν δε σε βάρος τους στοιχεία ενοχής, οι πιο πάνω υπάλληλοι, προσάγουν αυτούς στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει το άρθρο 419 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

6. Δεν έχει επίσης εφαρμογή στα αυτοκίνητα οχήματα, στα τρίτροχα οχήματα και τις μοτοσικλέτες, κατά την έννοια του παρόντος Κώδικα, το άρθρο 11 του ν. Γ^Ν/1911 (Α’332) για την κράτηση από την αστυνομική αρχή, αν ο οδηγός συμμορφώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου αυτού και κατέθεσε αποδεικτικό ασφάλισης (βεβαίωση αναγνωρισμένης στην Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρείας) του οχήματος ή αποδείξει ότι είναι κάτοχος δελτίου διεθνούς ασφάλισης, τα οποία αποτελούν δήλωση αναδοχής χρέους για τα ισχύοντα στην Ελλάδα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης, τα οποία προβλέπονται από τα νομίμως εγκεκριμένα τιμολόγια ασφαλίστρων ή προκειμένου για αυτοκίνητα και τρίτροχα οχήματα δημόσιας χρήσης, καταθέσει δήλωση αναδοχής χρέους αλληλοασφαλιστικού συνεταιρισμού ή αλληλοασφαλιστικού ταμείου συνεταιρισμού, που λειτουργεί νόμιμα, στον οποίο το όχημα είναι ασφαλισμένο.

7. Τα οχήματα που εγκαταλείπονται για οποιονδήποτε λόγο στον τόπο του ατυχήματος, καθώς και τα απομακρυνθέντα και μη παραληφθέντα οχήματα λόγω παράνομης στάθμευσης, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 38, περί στάσης και στάθμευσης, εφόσον εμποδίζουν την οδική κυκλοφορία, απομακρύνονται με μέριμνα των ιδιοκτητών ή κατόχων τους και σε περίπτωση αδυναμίας ή αδιαφορίας αυτών, απομακρύνονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία, μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών, τα παραδίδει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού για εκποίηση.