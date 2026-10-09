Ξανά ενώπιον της Δικαιοσύνης βρέθηκε ο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος συνελήφθη με ένταλμα για οικονομικές οφειλές και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Ο γνωστός τραγουδιστής έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για αντίστοιχες εκκρεμότητες, καθώς είχε συλληφθεί και τον Σεπτέμβριο του 2025 για χρέη προς το Δημόσιο.

Η προηγούμενη υπόθεση και οι οφειλές

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά τότε, σε βάρος του εκκρεμούσε πολυετής καταδίκη που συνδεόταν με ανεξόφλητο πρόστιμο για πολεοδομικές παραβάσεις.

Η υπόθεση αφορούσε την ανέγερση οικοδομής σε ύψωμα στην Αγία Βαρβάρα, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως.

Κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, οι συνολικές οφειλές του φέρονταν να ανέρχονται περίπου στις 500.000 ευρώ.

Πολυετής διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας

Ο Βασίλης Παϊτέρης βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας για τις συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις και τις οικονομικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από αυτές.

Στο παρελθόν, προκειμένου να αποφύγει την έκτιση της ποινής του στη φυλακή, φέρεται να είχε εκτίσει μέρος της μέσω κοινωνικής εργασίας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Ιλίου.

Η νέα σύλληψη επαναφέρει την υπόθεση στο προσκήνιο, με τις δικαστικές Αρχές να καλούνται πλέον να αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία της.