Τέλος μπαίνει στη διαμάχη για τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, καθώς εντός των ημερών αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες.

Με ανάρτησή του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ανακοίνωσε πως οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της. Από τα 6 χρόνια που παρέμενε κλειστή, τα 3,5 δεν γινόταν καθόλου έργο. Εμείς, όμως, αναδείξαμε την ολοκλήρωση των εργασιών ως προτεραιότητα ήδη από την προεκλογική περίοδο και μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήσαμε έναν πολυτροπικό δρόμο, στολίδι για την Αθήνα».

Οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας επιτέλους ολοκληρώθηκαν! Σε λίγες μέρες παραδίδεται και επίσημα στους πολίτες! Η ταλαιπωρία των Αθηναίων έφτασε στο τέλος της.

pic.twitter.com/McEBT7V6dB — Haris Doukas (@h_doukas) April 7, 2026

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο πρώην Δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, ενώ ο κ. Δούκας προσέθεσε κι ένα υστερόγραφο: «Υ.Γ.: Χαίρομαι που το έργο μας επικροτεί και ο κ. Μπακογιάννης».

Η ανάρτηση Μπακογιάννη: «Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά»

Η ανάρτηση του κ. Μπακογιάννη στον δικό του λογαριασμό, αναφέρει:

«Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας, ο κύριος Δούκας το λοιδόρησε, το χλεύασε, το πολέμησε και φυσικά δεν το υλοποίησε, αφού το έκανε η Ανάπλαση ΑΕ και όχι ο Δήμος Αθηναίων. Όμως, τώρα, του αρέσει και το διαφημίζει. Λαϊκισμός πριν, λαϊκισμός μετά. Λόγια του αέρα. Ευτυχώς όμως τα έργα μένουν».