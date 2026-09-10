Σε κλίμα ανείπωτου πόνου και βαθιάς συγκίνησης, η οικογένεια, οι συγγενείς, οι συνάδελφοι αλλά και ολόκληρη η τοπική κοινωνία αποχαιρετούν αυτήν την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων τον σμηναγό Δημήτριο Πέτρου.

Ο άτυχος αεροπόρος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, μαζί με τον επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια, όταν το αεροσκάφος τύπου Phantom στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα.

Ο χαμός του Δημήτριου Πέτρου, που αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και την ανήλικη κόρη τους, έχει σκορπίσει τη θλίψη όχι μόνο στους οικείους του και την ιδιαίτερη πατρίδα του, αλλά και σε ολόκληρη την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το τραγικό δυστύχημα ολοκληρώνει τον κύκλο του αβάσταχτου θρήνου, καθώς νωρίτερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στον Πύργο Ηλείας και η κηδεία του δεύτερου χειριστή, επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.