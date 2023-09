Η μεγαλύτερη Vegan γιορτή της Ευρώπης με αναμενόμενη προσέλευση που ξεπερνά τα 35.000 άτομα έρχεται ξανά στην Αθήνα! Το Vegan Life Festival Athens 2023 επιστρέφει για έβδομη χρόνια στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γεμάτο γεύσεις, γνώσεις και διασκέδαση στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, από τις 11:00 έως τις 23:00! Εσύ γίνεται να λείπεις;

Το φεστιβάλ επιστρέφει ανανεωμένο και φέτος με ακόμη περισσότερες δραστηριότητές και ομιλίες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο.

Τι θα βρεις στο Vegan Life Festival Athens 2023;

Ομιλίες από ειδικούς κάθε επιστημονικού κλάδου, καθώς και βιωματικές

Εργαστήρια μαγειρικής από vegan chefs, μάγειρες, μαγείρισσες και food bloggers

Παιδικές δραστηριότητες για παιδιά κάθε ηλικίας

Έκθεση τέχνης με θέμα «Back to nature» σε συνεργασία με την εικαστική ομάδα Another Brick Lab. Ποσοστό των εσόδων από τα προς πώληση έργα θα πάει σε διασωσμένα ζώα.

Τον πρώτο πανελλαδικό διαγωνισμό strongman «Greece’s Strongest Human» από το πρώτο και μοναδικό γυμναστήριο Strongman της Ελλάδας, Strongman Circus Experience

Speed dating για νέες φιλίες και γνωριμίες με σύνθημα let’s be friends

Δωρεάν και ανώνυμα τεστ hiv και Ηπατίτιδας Β και C από το Ref Checkpoint

Συλλογή τροφίμων για ευάλωτα άτομα και οικογένειες από τη οργάνωση Humanity Greece

Εθελοντική αιμοδοσία και δράσεις προώθησης της αιμοδοσίας σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Τατουάζ για καλό σκοπό από το Uncle Chronis Tattoo. Το σύνολο των εσόδων θα πάει σε διασωσμένα ζώα.

Προβολή ταινιών για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και διενέργεια ειδικών εργαστηρίων μελών της κοινωνίας των πολιτών.

Ανταλλακτικό μπαζαρ ρούχων με σύνθημα «Φέρε ό,τι δεν χρειάζεσαι και πάρε ό,τι σου αρέσει». Όσα ρούχα απομείνουν θα τα παραλάβει η οργάνωση Fabric Republic που έχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ρούχων, προάγοντας την αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα.

Καθώς και τη μεγαλύτερη έκθεση Vegan προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα!

