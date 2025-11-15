Επιμέλεια: Εβελίνα Δαβάκη

Από έναν ελιγμό που πραγματοποίησε ο οδηγός του λεωφορείου, προκειμένου να αποφύγει έναν σκύλο, προκλήθηκε το τροχαίο ατύχημα στο Βελεστίνο, όπως αναφέρουν οι επιβάτιδες, από τις οποίες οι 13 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Οι άτυχες γυναίκες περιέγραψαν το πώς το τουριστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και εν τέλει, ανετράπη, το απόγευμα του Σαββάτου, 15 Νοεμβρίου: «Σε κλάσματα δευτερολέπτου χάθηκε το φως από τα μάτια μας. Ο οδηγός άρχισε να κάνει ελιγμούς για να αποφύγει έναν σκύλο και έφυγε το λεωφορείο από τον δρόμο. Όσες ήταν από τη δεξιά πλευρά χτύπησαν γιατί το λεωφορείο έπεσε στο χαντάκι, αλλά και γιατί εμείς που είμασταν στην αριστερή πλευρά πέσαμε πάνω τους. Χτυπήσαμε όλες από τα σπασμένα τζάμια. Έγινε πανικός».

Συνολικά, στο λεωφορείο επέβαιναν 30 γυναίκες από τη Λάρισα, που πήγαιναν για προσκύνημα στα Κανάλια της Μαγνησίας. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με θλάσεις και ελαφρά χτυπήματα οι 13 από αυτές και όλες υποβλήθηκαν σε αξονική και σε περιποίηση των τραυμάτων τους.

«Ο οδηγός ήταν ψύχραιμος, μας έβγαλε μια-μια από το πούλμαν με προσοχή και τον ευχαριστούμε. Έχει ο άνθρωπος καινούργιο λεωφορείο και μας πήγαινε στο προσκύνημα», είπαν.