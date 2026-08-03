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Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στο Πετροχώρι του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας, περίπου στις 11:30, το πρωί της Δευτέρας (03/08).
Η εστία της φωτιάς είναι έξω από το οικιστικό κομμάτι της περιοχής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος με 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Πύλου-Νέστορος.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.
Το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.