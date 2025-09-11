Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Άλσος Αχαΐας.

Νωρίτερα οι φλόγες, λόγω και του αέρα, πλησίασαν τους οικισμούς Μερτίδι, Λάκκα και Τουμπα και με αλλεπάλληλα μηνύματα από το «112» ζητήθηκε η προληπτική εκκένωσή τους.

Στην περιοχή επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες ενισχύθηκαν, με τα 10 εναέρια μέσα που κάνουν ρίψεις στην περιοχή να συνδράμουν καθοριστικά ώστε η κατάσταση το απόγευμα να είναι καλύτερη και να μην κινδυνεύουν κατοικημένες περιοχές.

Ωστόσο, στις 6 το απόγευμα υπήρξε αναζωπύρωση στην περιοχή της Λάκκας, η οποία κινητοποίησε εκ νέου τις δυνάμεις πυρόσβεσης, για την αντιμετώπισή της.

Στις φλόγες παραδόθηκαν δασική έκταση και καλλιέργειες, αλλά και δύο αγροικίες στο Μερτίδι.

Στο έργο της πυρόσβεσης συμμετέχουν με 4 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 38 οχήματα και εθελοντές, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ.